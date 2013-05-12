重发-G7会议：聚焦于推进银行业改革，未谴责日本刺激举动

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* G7会议聚焦于银行业改革

* 日本未因弱势日圆受到指责，德国称正在关注

* 英国财政大臣欧思邦弱化撙节措施分歧

* 德拉吉称会议未呼吁央行采取更多行动

路透英国艾尔斯伯里5月11日 - 七国集团(G7)财政官员们周六同意加倍努力来处理陷入困境的银行，并对日本的经济刺激举动大开绿灯。

英国财政大臣欧思邦表示，财长及央行总裁会议聚焦于未完成的银行业改革事宜。

“迅速完成我们的工作以确保没有哪家银行太大而不能倒，这非常重要，”欧思邦在为期两天的会议结束后对记者表示。

“我们必须将体制落实到位...以处理陷入困境的银行以及保护纳税人，并在全球范围内保持协调一致，”他说。

对塞浦路斯的紧急救助提醒有必要完成银行业彻底改革，而此时距离全球金融危机爆发已经过去了五年。

德国一直面临给予欧元区银行业联盟更多支持的压力。该计划可协助强化欧元区，但德国担心自身可能要为未来的银行业纾困负担更多资金。

尽管计划的第一阶段--在欧洲央行体系下创建单一银行监管机构--看来会在2014年中到位。但第二阶段--设立处理倒闭银行的机构和基金--则存在疑虑。而设立单一存款保险机制的前景则更为渺茫。

美国财政部一高级官员称，会议不仅聚焦于改善银行监管的必要性，还关注清理银行资产负债表，以便能够增加信贷。

“欧元区与会者展现出紧迫感，”该官员说。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)则表示，欧元区不再是全球经济面临的主要风险。

一如此前的国际会议，日本未因大量印发钞票造成日圆大跌而遭到任何谴责。

欧思邦表示，G7重申财政及货币政策应该针对国内问题，而非操纵汇率。

日本财务大臣麻生太郎称，G7未对日本的货币政策加以指责，但朔伊布勒表示会议对此进行了“激烈讨论”，将审慎关注形势发展。

**经济刺激举措辩论**

会议也对各国政府是否有必要放松撙节的进行了激烈辩论，德国、英国和加拿大表示慎重，但美国、法国及意大利表示支持。

欧思邦称，关于政府是该侧重于削减债务还是提振经济，各国之间的分歧比普遍认为的要小。

但他在会前的提议，即会议应考虑可以采取何种货币政策来支持经济复苏，似乎未被理睬。

“没有任何采取更多行动的呼声，”欧洲央行总裁德拉吉在会后对记者表示。(完)