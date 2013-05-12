全球汇市：最近一周投机客增持美元多仓至近一年高位--CFTC

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透纽约5月10日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至近一年最高。
5月7日止当周，投机客持有的美元净多头仓位增至268.29亿美元，之前一周为244.9亿美元。这是美元净多头仓位在2012年6月12日当周触及387.7亿美元以来的最高位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 27,886 24,872
空头仓位 106,446 95,999
净仓位 -78,560 -71,127
欧元(125,000欧元为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 52,517 56,771
空头仓位 86,050 86,920
净仓位 -33,533 -30,149
英镑(62,500英镑为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 31,542 31,078
空头仓位 94,628 89,685
净仓位 -63,086 -58,607
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 7,291 8,132
空头仓位 13,526 16,396
净仓位 -6,235 -8,264
加元(100,000加元为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 25,741 23,246
空头仓位 77,657 91,094
净仓位 -51,916 -67,848
澳元(100,000澳元为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 61,501 81,303
空头仓位 54,871 51,069
净仓位 6,630 30,234
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
5月7日当周 4月30日当周
多头仓位 37,775 38,184
空头仓位 9,239 9,134
净仓位 28,536 29,050
(完)
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(编译 王兴亚; 审校 王丽鑫)
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