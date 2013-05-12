《美债一周展望》公债价格下滑，因美元兑日圆延续涨势

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文，内容略有调整)

* 公债价格下滑，因美元兑日圆攻克100日圆关口

* 收益率升穿技术阻力水准后，公债价格跌势扩大

* 交易商称收益率上升可能在下周吸引买家回场

路透纽约5月10日 - 美国公债价格周五下滑，收益率(殖利率)被推高至约一个半月最高水准，此前美元兑日圆攻克关键的100日圆关口，刺激对较长期公债的卖盘。

日圆兑美元下挫促使投资人抛售日本公债，E D & F Man Capital Markets高级副总裁兼固定收益利率销售部门主管Thomas di Galoma表示，“美国公债、德债和英债同日本公债一道遭抛售。”

美国公债大跌带动收益率升穿数道关键技术水准，Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。他指30年期公债收益率阻力位在3-3.02%区域，10年期公债收益率阻力位在1.80-1.82%区域，七年期公债收益率阻力位在1.20-1.22%区域。

分析师称，这鼓励了更多卖盘。

一些卖盘是同下周将进场的大量公司债供应有关，R.J. O’Brien and Associates全球机构销售部门高级副总裁Todd Colvin表示。

指标10年期公债 跌24/32，收益率报1.895%，周四尾盘报1.814%。

30年期公债 跌1-13/32，收益率由周四尾盘的3.019%升至3.090%。

全球最大债市基金-太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周五表示，固定收益资产长达30年的牛市已在4月29日告终，不仅仅是美国公债，而是“所有债券”，包括高收益债券。

但葛罗斯旗下PIMCO Total Return Fund在4月将美国公债持仓量增至39%，为一年最高。

“关键是就业，”Payden & Rygel高层Jim Sarni表示，“美联储不断重申就业前景将决定是否改变量化宽松政策和货币政策。”

美联储表示希望看到失业率从目前的7.5%降至6.5%。

失业率的变化是投资人试图判读美联储何时会缩减每月850亿美元购债的一个主要因素。

美国经济数据疲弱曾一度平息了有关美联储减少购债的言论，但在一周前，美国公布的4月就业报告强于预期，并上修了之前几个月的就业增长以及美国初请失业金人数减少后，这些言论又被激活。

不过，市场人士表示，周四美国30年期公债标售需求不错暗示较高收益可能在下周吸引新的买家回场。

“银行保险业者以及其他大型市场参与者在当前收益率水准附近表现出更多买兴，”ING U.S. Investment Management资产组合经理Jake Lowery说，“这在本周10年及30年期公债标售中已经显现出来，可能还会买入更多。”

U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示，美国公债收益率已跌得有些太低，这也是在上周五4月美国就业报告发布后，本周公债市场走软的部分原因，但在本周供应后，公债收益率回到会令下周买兴增强的水准。

Heckman表示，尽管部分观察人士认为年中前10年期公债收益率可能升至2.25%，但他较为谨慎。

“我们还不认可这种前景。我们沟通过的企业认为消费者变得更为谨慎，并且汽油价格一直在回升，”他说，“在通胀威胁依然不存在的情况下，收益率的升幅将有限。”

有关来自日本的购买浪潮将推低收益率的预期同样降温。

30年期互换利差 周五仍为负值。该互换利差今年稍早一直接近平价，因预期日本投资者将大举购买美债以寻求收益。但预期未变成现实，利差回落。(完)

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