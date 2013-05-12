中国政治：发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪，正接受组织调查--新华

路透北京5月12日 - 中国又一名高官成为反贪肃腐风暴的最新“主角”。新华网周日援引中央纪委消息称，国家发展和改革委员会副主任刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

新华报导并未透露更多详情。中国国家发改委因职权之大素有“小国务院”之称。

2012年12月6日刘铁男遭媒体人向中纪委实名举报时任国家发改委副主任、国家能源局局长的刘铁男涉嫌学历造假，巨额骗贷，对他人恐吓威胁等问题。今年3月18日，官方宣布刘铁男不再担任国家能源局局长。

新华网资料显示，刘铁男出生于1954年10月，籍贯山西，1983年到国家计委工作，1996-1999年间任中国驻日本大使馆经济参赞，自2008年3月起担任国家发改委副主任至今。此外自2010年12月起，还兼任国家能源局局长职务。