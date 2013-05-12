中国政治：发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪，正接受组织调查--新华

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京5月12日 - 中国又一名高官成为反贪肃腐风暴的最新“主角”。新华网周日援引中央纪委消息称，国家发展和改革委员会副主任刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
新华报导并未透露更多详情。中国国家发改委因职权之大素有“小国务院”之称。
2012年12月6日刘铁男遭媒体人向中纪委实名举报时任国家发改委副主任、国家能源局局长的刘铁男涉嫌学历造假，巨额骗贷，对他人恐吓威胁等问题。今年3月18日，官方宣布刘铁男不再担任国家能源局局长。
新华网资料显示，刘铁男出生于1954年10月，籍贯山西，1983年到国家计委工作，1996-1999年间任中国驻日本大使馆经济参赞，自2008年3月起担任国家发改委副主任至今。此外自2010年12月起，还兼任国家能源局局长职务。
中共“十八大”过后，反腐浪潮汹涌而来。根据公开报导，因涉嫌违纪被查的官员多达数十人，涉及重庆、广东、四川、山西和山东等省。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。