欧洲个股：大众汽车将在中国长沙建厂--报载

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透法兰克福5月11日 - 德国法兰克福汇报周六表示，德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 将在中国湖南省长沙市建造一座年产能30万辆的汽车厂。
该报称，这座工厂将由大众汽车与其合资伙伴上汽集团 联合修建，可能最早于2016年开始投产。报导未引述消息来源。
该报还表示，公司正式公告料最早于周三公布。
暂未联系上大众汽车置评。(完) (编译 王翔琼; 审校 白云)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。