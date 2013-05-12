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市场报道 | 2013年 5月 13日 星期一 06:42 BJT

《美国重要政经日程》--5月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 商务部公布4月零售销售

1400 - 商务部公布3月企业库存

1500 - 农业部公布一周美国谷物和油籽作物出口检验报告

1500 - 财政部公布每周例行四周期国库券标售

1530 - 财政部进行每周例行三个月和六个月期国库券标售

2000 - 农业部公布一周作物进展报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王翔琼; 审校 于春红)

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