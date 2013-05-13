美国企业：克莱斯勒将在全球召回47万辆汽车，因换挡杆存在隐患

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透5月11日 - 美国第三大汽车制造企业克莱斯勒周六表示，将在全球范围内召回约46.9万辆运动型车(SUV)，以升级软件，此前发现一些汽车电路板传输的信号会使汽车意外换档至空档。
这些被召回的汽车中包括2006至2010年Jeep Commanders款汽车，以及2005至2010年Jeep Grand Cherokees款汽车，其中在美国召回29.5万辆，在加拿大召回2.85万辆，在墨西哥召回4,200辆。剩余的14.1万辆在北美以外市场召回。
克莱斯勒发言人表示，公司已知道26起事故和2人受伤与换档杆问题相关，但无人因此丧生。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
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