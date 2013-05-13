中国环保：大气和水污染防治等三项环保行动计划即将上报国务院--报载

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透上海5月13日 - 中国范围内日益严峻的污染形势，已经愈发引起政府的高度重视。据中国证券报周一报导，目前国务院已责成环保部牵头，就全国大气污染防治、全国水污染防治和全国农村环境保护三项内容，拟定有关行动计划。目前相关行动计划已经过多轮征求意见，有望在近期上报国务院。
有关人士介绍，即将出台的一揽子行动计划的主要针对目标是各级政府，而此前出台的相关环保规划，主要针对目标则是包括政府在内的行业、企业等主体。 报导指出，行动计划将从国内大气、水与农村污染的现状出发，有针对性的提出治理目标、重点治理领域与治理措施等。因此，可以将此一揽子行动计划解读为本届政府针对环境污染问题而给出的一套针对性政策措施。 报导称，由于已经出台的大气、水等相关规划制定时间较早，部分目标和治理手段并未完全考虑到近期中国日益严峻的大气与水污染形势。即将出台的行动计划将提出更为严格的环境治理目标，相关治理措施力度也将进一步加大。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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