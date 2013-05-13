欧洲经济指标预测--5月13日-5月20日****

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 +0.8% +2.4% 2301 英国RICS房价差值 4月 正2 负1 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 -0.5% -0.5% 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.5% -0.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.1% +1.1% 0600 德国批发(趸售)物价指数(较前月) 4月 -0.4% -0.2% 德国批发(趸售)物价指数(较上年同期) -0.6% +0.3% 0645 法国经常帐(亿欧元) 3月 -- 赤字49 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月终值 +0.1% +0.1% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.2% +1.2% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同 +1.3% +1.3% 期) 0900 欧元区工业生产(较前月) 3月 +0.4% +0.4% 欧元区工业生产(较上年同期) -2.2% -3.1% 0900 德国ZEW经济景气指数 5月 38.3 36.3 德国ZEW现况指数 10.0 9.2 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.3% 0600 德国GDP(较前季)(经季节调整) 第一季初值 +0.3% -0.6% 德国GDP(较上年同期)(未经季节调整) +0.1% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 4月终值 持平 +0.8% 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +0.9% +1.1% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 4月 -0.1% 持平 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) -0.2% -0.3% 0800 意大利GDP(较前季) 第一季初值 -0.3% -0.9% 意大利GDP(较上年同期) -2.2% -2.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 4月 减少0.3 减少0.7 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 3月 7.9% 7.9% 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至3月的三个月 +0.7% +0.8% 期) 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年同期) +0.8% +1.0% 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季初值 -0.1% -0.6% 欧元区GDP(较上年同期) -0.9% -0.9% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 正25.0 正20.0 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 法国工业投资 第二季 -- +1% 0645 法国非农业就业数据 第一季 -- -0.2% 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 3月 -- 顺差3.8 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差10.86 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 3月 顺差130 顺差104 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 4月终值 -0.1% +1.2 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.2% +1.2 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 * 5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 3月 -- -2.50% 意大利工业订单(较上年同期)(未经季节调整 -- -7.90% ) 0800 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 3月 -- -1.00% 意大利工业销售(较上年同期)(未经季节调整 -- -4.70% ) (完)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月7日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高