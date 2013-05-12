《中国报摘》--中国证券报5月13日

* 头版头条:

--此前市场普遍预计A股首次公开发行(IPO)将在5、6月间重启，但记者获悉，由于宏观经济形势不佳、新股发行体制改革亟待进一步深化等因素影响，IPO重启时点将晚于此前预期，新股发行不排除三季度方能常规化。

* 其他:

--全国范围内日益严峻的污染形势，已经愈发引起政府的高度重视。记者获悉，国务院已责成环保部牵头，就全国大气污染防治、全国水污染防治和全国农村环境保护三项内容，拟定有关行动计划。目前相关行动计划已经过多轮征求意见，有望在近期上报国务院。

--基金公司人士透露，有关部门正在制定基金服务机构相关管理办法，并将作为下月实施的新修订的《证券投资基金法》配套法规推出。

--投资家沃伦·巴菲特表示，从未考虑过要出售比亚迪 的股份。

--农业部副部长朱保成称，需加快中国农业品牌建设，培育一批自主创新能力强、加工水平高、处于行业领先地位的大型龙头企业。

--中国有色金属工业协会重金属部副主任段绍甫预计，2013年中国精炼铜产量将达630万吨，精炼铜消费量增速有望高于去年水平，预计为830万吨。他同时指出，铜行业未来可能面临的产能过剩问题现在应有所警惕，铜行业面临着生产成本不断提高、铜消费增速放缓等不可回避的现实。(完)