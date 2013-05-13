金砖国家：5月10日股汇市收盘纵览

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透5月13日 -
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月10日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.93%，报1,050.74点。
中国股市：中国股市沪综指周五继续震荡态势，收盘小升。
香港股市：周五香港股市收在近三个月高位，录得年初以来最佳单周涨幅，景气循环类股票领涨。
中国汇市：人民币兑美元即期周五跟随中间价收跌，在连续三日收创历史新高后稍事休息。
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印度股市：周五升至近三个半月高位，ITC涨至纪录高位，因预期外资将持续敲进国内绩优股。印度股市为测试新软体，而于周六开市作为特别交易日。周六时NSE指数 小升0.21%或12.50点至6,107.25点，为2011年1月以来最高水准。指标BSE指数 上涨0.20%或39.70点至20,122.32点。
印度汇市：印度卢比创下四个月来最大单日跌幅，因美元兑全球货币走强，且石油和黄金进口商有美元买需，抵销了国内股市大涨的影响。卢比兑美元 收报54.80/81，较周四收盘价54.25/26走贬1%。卢比一度贬至54.8050，为4月8日以来最低水准。 ========================================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,429.78点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌7.93%至779.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.78%，报31.3600卢布，卢布兑欧元 涨0.56%，至40.7400卢布。 ========================================================================================
巴西股市：拉美股市大都下跌，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 尾随收低0.61%，报55,107.80点，为连续第三个交易日下跌。
拉美汇市：拉美货币周五连续第二日走软，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或缩减刺激计划的担忧施压风险资产，提振投资者对美元的胃纳。
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南非股市：连续第二日下跌，此前金属价格下跌打压商品类股，Anglo American Platinum 在公布修正后营运结构计划后，股价下跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌0.28%，报35,579.82点。综合指数 收低0.26%，至40,232.05点。
南非汇市：南非兰特兑美元周五最多下跌1.3%，公债亦下跌，追随欧元跌势。 (完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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