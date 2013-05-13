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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:50 BJT

金砖国家：5月10日股汇市收盘纵览

路透5月13日 -

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.93%，报1,050.74点。

中国股市：中国股市沪综指周五继续震荡态势，收盘小升。

香港股市：周五香港股市收在近三个月高位，录得年初以来最佳单周涨幅，景气循环类股票领涨。

中国汇市：人民币兑美元即期周五跟随中间价收跌，在连续三日收创历史新高后稍事休息。

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印度股市：周五升至近三个半月高位，ITC涨至纪录高位，因预期外资将持续敲进国内绩优股。印度股市为测试新软体，而于周六开市作为特别交易日。周六时NSE指数 小升0.21%或12.50点至6,107.25点，为2011年1月以来最高水准。指标BSE指数 上涨0.20%或39.70点至20,122.32点。

印度汇市：印度卢比创下四个月来最大单日跌幅，因美元兑全球货币走强，且石油和黄金进口商有美元买需，抵销了国内股市大涨的影响。卢比兑美元 收报54.80/81，较周四收盘价54.25/26走贬1%。卢比一度贬至54.8050，为4月8日以来最低水准。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,429.78点。MSCI明晟俄罗斯指数 收跌7.93%至779.01点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.78%，报31.3600卢布，卢布兑欧元 涨0.56%，至40.7400卢布。 ========================================================================================

巴西股市：拉美股市大都下跌，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 尾随收低0.61%，报55,107.80点，为连续第三个交易日下跌。

拉美汇市：拉美货币周五连续第二日走软，对美国联邦储备理事会(美联储/FED)或缩减刺激计划的担忧施压风险资产，提振投资者对美元的胃纳。

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南非股市：连续第二日下跌，此前金属价格下跌打压商品类股，Anglo American Platinum 在公布修正后营运结构计划后，股价下跌。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收跌0.28%，报35,579.82点。综合指数 收低0.26%，至40,232.05点。

南非汇市：南非兰特兑美元周五最多下跌1.3%，公债亦下跌，追随欧元跌势。 (完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
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