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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 08:43 BJT

国际油市：油价下跌，因担心美国经济成长动能放缓

伊拉克North Oil公司消息人士表示，将伊拉克原油从基尔库克输往土耳其地中海沿岸的管道周六恢复输油，此前该管道遭到武装袭击。

石油输出国组织(OPEC)2013年将需要生产比预期略多的石油，预计今年剩余时间全球石油消费大幅增加，市场转强的迹象为OPEC在5月31日开会时反对限制供应提供了理由。

英国BP 表示，正从利比亚撤出部分非必须的员工，此前英国政府警告的黎波里的安全状况恶化。

美国政府官员及分析师周五表示，奥巴马政府在今年晚期才可能就加拿大至内布拉斯加州的Keystone XL管道作出决定，其正在考量该项目对环境及能源安全的影响。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚; 审校 张荻)
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