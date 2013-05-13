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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:04 BJT

日本个股：夏普将扩大对三星供应面板以保持公司活路--消息

路透东京5月11日 - 三名消息人士称，日本液晶显示器(LCD)主要制造商--夏普 将仰赖扩大对三星电子 供应小尺寸面板，同时继续向苹果 提供面板，以此提升工厂产出水平并保持公司经营活路。

了解夏普计划的匿名消息人士对路透表示，该公司将在周二发布最新财报时宣布中期业务计划，将设定2016年3月前的年度营业利润提高至15亿美元的目标，营收预计为300亿美元。

夏普与苹果竞争对手三星电子加强合作，正值苹果增长放缓且面板订单减慢之际。分析师预计，未来十年苹果的获利增长将不到5%，远逊于过去五年60%的平均水平。

消息人士稍早对路透表示，夏普可能公布截至3月31日止的财年净亏损5,000亿日圆，高于11月预计的亏损4,500亿日圆。

消息人士补充道，夏普下半财年营业利润为200亿日圆，该公司预估为138亿日圆。

自今年年初以来，夏普股价累计上涨49%，同期日股日经指数上升41%。上周五夏普收高6.4%，报450日圆。(完) (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
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