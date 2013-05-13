日本个股：夏普将扩大对三星供应面板以保持公司活路--消息

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透东京5月11日 - 三名消息人士称，日本液晶显示器(LCD)主要制造商--夏普 将仰赖扩大对三星电子 供应小尺寸面板，同时继续向苹果 提供面板，以此提升工厂产出水平并保持公司经营活路。
了解夏普计划的匿名消息人士对路透表示，该公司将在周二发布最新财报时宣布中期业务计划，将设定2016年3月前的年度营业利润提高至15亿美元的目标，营收预计为300亿美元。
夏普与苹果竞争对手三星电子加强合作，正值苹果增长放缓且面板订单减慢之际。分析师预计，未来十年苹果的获利增长将不到5%，远逊于过去五年60%的平均水平。
消息人士稍早对路透表示，夏普可能公布截至3月31日止的财年净亏损5,000亿日圆，高于11月预计的亏损4,500亿日圆。
消息人士补充道，夏普下半财年营业利润为200亿日圆，该公司预估为138亿日圆。
自今年年初以来，夏普股价累计上涨49%，同期日股日经指数上升41%。上周五夏普收高6.4%，报450日圆。(完) (编译 王翔琼; 审校 戴素萍)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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