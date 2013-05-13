《独家新闻》软银告诫银行不要为Dish收购Sprint融资--消息

路透纽约5月10日 - 日本电讯企业软银 正采取强硬手段，力求不让Dish Network 破坏其对Sprint Nextel 的201亿美元收购交易。

软银持有阿里巴巴集团(Alibaba Group Holding Ltd)的33%股权。两位熟知情况的消息人士透露，软银已告知银行业，若为Dish以255亿美元价格竞争收购Sprint提供融资，则有可能影响其参与中国电子商务巨擘阿里巴巴首次公开招股(IPO)的机会。

软银、Dish和Sprint拒绝对此事置评。一位接近阿里巴巴的消息人士周五表示，虽然软银是主要投资方，但并不能替阿里巴巴的管理层作决定。阿里巴巴IPO一事目前尚无时间表，也未聘请承销商。

软银这一非同寻常的举动再次表明，其创始人孙正义和Dish创始人Charlie Ergen之间为了美国第三大无线运营商Sprint控制权而进行的争夺，正在迅速演变成一场没有底线的斗争。

软银在去年10月同意以201亿美元收购Sprint的70%股权。Sprint亦在12月提出买断其尚未拥有的Clearwire 剩余股权。不过，软银的收购计划遇到了困难，主要原因出在于Dish。后者在1月提出收购Clearwire，进而又在4月提出收购Sprint。

软银此番出手可能让Dish在安排Sprint收购融资方面面临更大困难。消息人士称，软银发话后，至少有一家银行退出Dish收购的融资交易。

Dish曾表示，此项收购需要举债90亿美元；软银也批评对手并未敲定融资事宜。

消息人士说，软银的做法虽然不同寻常，但却是合法的。

阿里巴巴IPO最早可能在今年完成，这是继去年Facebook 的160亿美元IPO之后最受关注的科技企业招股案之一，将为华尔街银行带来丰厚的佣金。Facebook招股时，承销商分享了约1.76亿美元佣金。(完)