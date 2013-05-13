更正-****美国与加拿大经济指标预测--5月13日-5月20日****

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
(更正：5月14日美国Redbook连锁店销售前值有误，应为“+2.3%”，非“-2.5%”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： * 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国零售销售(较前月) 4月 -0.3% -0.4% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) -0.1% -0.4% 1400 美国企业库存(较前月) 3月 +0.3% +0.1% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1130 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 89.50 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月11日当周 -- -1.0% 1230 美国进口物价(较前月) 4月 -0.5% -0.5% 美国出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月11日当周 -- +2.3% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 美国抵押贷款指数 5月10日当周 -- 945.5 美国再融资指数 -- 5,229.7 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 5月 4.00 3.05 1230 加拿大制造业销售 3月 +1.0% +2.6% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.5% -0.6% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.8% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心PPI(较上年同期) +1.7% +1.7% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 3月 -- 净流出178 1315 美国工业生产(较前月) 4月 -0.2% +0.4% 美国产能利用率 78.3% 78.5% 美国制造业产出 持平 -0.1% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 5月 43 42 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -0.2% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.3% +1.5% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.9% 1230 美国实质所得(较前月) 4月 +0.1% +0.5% 1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 97.3 103.6 美国建筑许可年率(万户) 94.5 90.7 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月11日当周 33.0 32.3 美国初请失业金人数四周均质(万人) -- 33.675 美国续请失业金人数(万人) 5月4日当周 300.0 300.5 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 正2.8 正1.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 4月 -- +0.1% 5月17日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% 加拿大消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +0.7% +1.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 加拿大央行核心CPI(较上年同期) +1.2% +1.4% 1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.4% 持平 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月初值 78.0 76.4 美国路透/密西根大学消费者现况指数 89.9 89.9 美国路透/密西根大学消费者预期指数 68.1 67.8 1400 美国领先指标 4月 +0.2% -0.1% 1430 美国ECRI一周领先指标 5月10日当周 -- 131.0 *5月20日当周 5月20日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.23 （完）
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透4月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓较周四下降0.03% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 26,893,877.8 4月7日 26,902,831.3 4月6日 -8,953.5 -0.03% iShares 328,201,550.7 4月7日 328,201,550.7 4月6日 0.0 0.00% (完) (编译 王琛；审校 张涛)
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高