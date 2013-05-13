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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:30 BJT

《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月13日

路透台北4月25日 -

*工商时报：

--立法院周三将邀财经首长报告提振经济方案，行政院江宜桦院长昨日再度召开财经高层会议，讨论提振经济刺激消费措施方案。据了解，有关小客车汰旧换新，尽管上周五政委薛琦协调时，原本决定视时机推出，但经高层研商结果，不排除提前启动的可能，以刺激消费力道。

--两岸林（林中森）陈（陈德铭）首会，海基会可望本周展开与陆方洽商，赶5月底前签署服贸协议有望，其中陆银来台投资金融业，金管会正研议修改两岸金融许可办法，可望与服贸协议同步开放。

--为扩大业务，F-中租 今年持续筹资，5月初办理1.2亿美元(约新台币36亿)联贷后，今年筹资金额合计已突破百亿台币，且下半年仍会继续筹资。市场估计，F-中租在业务持续拓展下，今年筹资金额有机会突破200亿台币。

*经济日报：

--行政院昨日再度召开专案会议，讨论短期刺激景气及振兴消费措施。据了解，为提振消费，行政院决定对一般小客车汰旧换新提供现金补助，推翻上周五跨部会会议原先不补助小客车的决定。民众淘汰使用十五年以上的老旧汽机车、并购买新车，可望获得新购汽车每辆三万台币、机车四千台币的补助。

--行政院已开始检讨证所税，在〞修而不废〞原则下，轮廓方向逐渐浮现。行政院高层认为，立委孙大千提案取消8,500点天险，自然人证所税和证交税并计千分之3.2是可以考虑的选项之一。

--停战多年的开发金控 公、民股之争将再度上演，开发金今年股东会将改选，并有意缩短董事席次，引来公股强力反对，台银及兆丰金 为此出面征求委托书，正式向民股宣战，并争取公股应有权益。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
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