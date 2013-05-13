《台湾报摘》—工商时报、经济日报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透台北4月25日 -
*工商时报：
--立法院周三将邀财经首长报告提振经济方案，行政院江宜桦院长昨日再度召开财经高层会议，讨论提振经济刺激消费措施方案。据了解，有关小客车汰旧换新，尽管上周五政委薛琦协调时，原本决定视时机推出，但经高层研商结果，不排除提前启动的可能，以刺激消费力道。
--两岸林（林中森）陈（陈德铭）首会，海基会可望本周展开与陆方洽商，赶5月底前签署服贸协议有望，其中陆银来台投资金融业，金管会正研议修改两岸金融许可办法，可望与服贸协议同步开放。
--为扩大业务，F-中租 今年持续筹资，5月初办理1.2亿美元(约新台币36亿)联贷后，今年筹资金额合计已突破百亿台币，且下半年仍会继续筹资。市场估计，F-中租在业务持续拓展下，今年筹资金额有机会突破200亿台币。
*经济日报：
--行政院昨日再度召开专案会议，讨论短期刺激景气及振兴消费措施。据了解，为提振消费，行政院决定对一般小客车汰旧换新提供现金补助，推翻上周五跨部会会议原先不补助小客车的决定。民众淘汰使用十五年以上的老旧汽机车、并购买新车，可望获得新购汽车每辆三万台币、机车四千台币的补助。
--行政院已开始检讨证所税，在〞修而不废〞原则下，轮廓方向逐渐浮现。行政院高层认为，立委孙大千提案取消8,500点天险，自然人证所税和证交税并计千分之3.2是可以考虑的选项之一。
--停战多年的开发金控 公、民股之争将再度上演，开发金今年股东会将改选，并有意缩短董事席次，引来公股强力反对，台银及兆丰金 为此出面征求委托书，正式向民股宣战，并争取公股应有权益。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选