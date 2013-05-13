《台湾重要政经日程》--5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
===================今日重要政经消息=====================
5/13(一)
--09:00 立法院财政委员会处理预算解冻案。
--14:00 中信金控 投资人说明会。
==================近期重要政经消息======================
5/14(二)
--10:30 元大宝来证券2013海外企业论坛记者会。
--14:00 广达 首季业绩公布。
5/15(三) *--09:00 立法院财政委员会邀请财政部、金融监督管理委员会、主计总处、经济建设委员会就〞如何导入民间投资、提振国内消费、推动出口以刺激景气〞专题报告。
--财政部标售102/5R期公债，金额350亿台币，20日发行。
5/20(一)
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月年减6.6%。
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元。
5/22(三)
--16:00 主计总处公布4月季调失业率，3月份为4.18%。
5/23(四)
--16:00 经济部公布4月工业生产指数，3月份为下跌3.28%。
5/24(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率(统计值)，先前概估值为成长1.54%。
--16:10 央行公布4月M2年增率，3月为年增3.78%。
6/5(三)
-- 8:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，4月为年增1.04%。
--16:10 央行公布5月底外汇存底，4月末为4,051.94亿美元。
6/7(五)
--16:00 财政部公布5月进出口数据，4月出口年减1.9%。
6/12(三)
--端午节休市一日
6/25(二)
--财政部标售102/6R期公债，金额350亿台币，28日发行。
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
10/10(四)
--国庆日休市一日。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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