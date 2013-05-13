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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:28 BJT

中国公开市场：本周可申报正/逆回购，以及三个月央票需求--业内人士

路透北京5月13日 - 继上周央行时隔近一年半重启央票发行后，业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月期央票需求，此外，还可申报正/逆回购两种需求，其中逆回购包括七天和14天，正回购仍为28天期一种。

随着越来越多外国央行出台宽松政策，坚挺的人民币正引发热钱滚滚而来。为对冲被动增加的流动性，中国央行上周重启了睽违近一年半的央票。虽因当周到期资金偏多净投放规模达到840亿元人民币，但其稳定流动性意图应未改。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽/吴芳；审校 林高丽)
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