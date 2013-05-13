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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆从102上方回落，受获利了结等因素打压

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* 美元/日圆稍早触及102.15后回落，获利了结者大举出动

* 较长线的对冲基金在102日圆锁定获利，短线投机客亦如此

* 也有一些日本出口商卖出

* 关注102.50水准处的碰触失效期权，部分期权今晚到期

* 101.70开始往下存在买兴，101.50下方买兴更强

(完)

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