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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 08:53 BJT

香港个股：嘉能可股份暂停买卖--联交所

路透香港5月13日 - 香港联交所表示，大宗商品贸易商嘉能可 周一股份暂停买卖 ，以待公布其首季中期管理报告。

停牌前，嘉能可上周五收报42.6港元，过去一个月升2.5%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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