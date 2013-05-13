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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:45 BJT

台湾经济：行政院拟补助汽机车旧换新以刺激内需--报载

路透台北5月13日 - 行政院长江宜桦日前曾表示将于近期推出刺激内需方案，台湾本地媒体经济日报与工商时报周一称，行政院有意推出补助汽机车汰旧换新，以此做为刺激内需的首波政策方案。

台湾首季经济成长率仅有1.54%，成长迟缓意外跌破众人眼镜，主因出口疲弱以及内需不振。行政院长江宜桦曾表示将研议并提出刺激消费措施，以提振内需。

工商时报报导，江宜桦院长昨天再次邀集财经首长，讨论提振经济刺激消费方案。在刺激消费方面，各种措施包括政府带头采购、以货物税或现金加速民众汽车汰旧换新、加速公务员国旅卡使用核销、节能家电产品补助、加速公建预算发包等，都在政院检讨扩大内需之列。

经济日报表示，为提振消费，行政院决定对一般小客车汰旧换新提供现金补助，推翻上周五跨部会会议原先不补助小客车的决定。这项补助原则以十五年以上的老旧车辆(包括机车)汰换为原则，评估中的方案是汽车每辆补助三万台币、机车四千台币，确实补助金额仍待精算，希望带动车市买气，提振景气，让民众立即有感。

马英九总统日前则曾表示，政府要尽快促进消费、扩大内需，接下来就是分散出口市场、增加出口，江揆已加速研拟短期刺激经济方案内容，月底前端出。

工商时报称，出席昨天会议的官员包括经建会主委管中闵、经济部长张家祝、金管会主委陈裕璋、财政部长张盛和、财经政委薛琦和行政院秘书长陈威仁。政府部门将从提振股市、振兴出口、提振消费、加速公共建设和松绑政府采购五大面向，研拟具体措施。府院本周也将密集召开财经会议。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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