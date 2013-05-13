台湾经济：行政院拟补助汽机车旧换新以刺激内需--报载

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透台北5月13日 - 行政院长江宜桦日前曾表示将于近期推出刺激内需方案，台湾本地媒体经济日报与工商时报周一称，行政院有意推出补助汽机车汰旧换新，以此做为刺激内需的首波政策方案。
台湾首季经济成长率仅有1.54%，成长迟缓意外跌破众人眼镜，主因出口疲弱以及内需不振。行政院长江宜桦曾表示将研议并提出刺激消费措施，以提振内需。
工商时报报导，江宜桦院长昨天再次邀集财经首长，讨论提振经济刺激消费方案。在刺激消费方面，各种措施包括政府带头采购、以货物税或现金加速民众汽车汰旧换新、加速公务员国旅卡使用核销、节能家电产品补助、加速公建预算发包等，都在政院检讨扩大内需之列。
经济日报表示，为提振消费，行政院决定对一般小客车汰旧换新提供现金补助，推翻上周五跨部会会议原先不补助小客车的决定。这项补助原则以十五年以上的老旧车辆(包括机车)汰换为原则，评估中的方案是汽车每辆补助三万台币、机车四千台币，确实补助金额仍待精算，希望带动车市买气，提振景气，让民众立即有感。
马英九总统日前则曾表示，政府要尽快促进消费、扩大内需，接下来就是分散出口市场、增加出口，江揆已加速研拟短期刺激经济方案内容，月底前端出。
工商时报称，出席昨天会议的官员包括经建会主委管中闵、经济部长张家祝、金管会主委陈裕璋、财政部长张盛和、财经政委薛琦和行政院秘书长陈威仁。政府部门将从提振股市、振兴出口、提振消费、加速公共建设和松绑政府采购五大面向，研拟具体措施。府院本周也将密集召开财经会议。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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