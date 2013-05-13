日韩经济指标预测--5月13日-5月20日****

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月13日当周 5月13日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 4月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.2% -0.5% 5月14日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2300 韩国失业率 4月 -- 3.2% 5月15日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 韩国出口(较上年同期) 4月修正 -- +0.4% 值 进口(较上年同期) -- -0.5% 贸易收支(亿美元) -- 顺差2 6 0500 日本消费者信心指数 4月 -- 44.8 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 4月 -- -2.4% (较前月) -- -0.4% 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% 持平 (环比年率) +2.8% +0.2% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 买超3,09 周 9 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超26 2 5月16日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业产出(较前月) 3月修正值 -- +0.2% 产能利用指数(较前月) 3月 -- +0.7% 2350 日本机械订单(较前月) 3月 +2.8% +7.5% (较上年同期) -4.1% -11.3% 5月17日(五) 暂无重要经济数据公布 5月19日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 5月 -- 负4 5月20日当周 5月20日(一) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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