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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 08:53 BJT

《香港重要政经日程》--5月13日-5月18日

==================今日重要政经消息==================

5月13日（周一）

-- 卜蜂国际 公布第一季季报。

-- City e-Solutions 公布第一季季报。

--09:00 中煤能源 于北京举行股东周年大会。

--09:00 魏桥纺织 于山东举行股东周年大会。

--10:00 MMC 股东周年大会。

--10:00 财讯传媒 股东周年大会。

--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。

--10:30 卓尔发展 股东周年大会。

--10:30 大昌行集团 股东周年大会。

--11:00 理文手袋 股东周年大会。

--11:00 新海能源 股东周年大会。

--11:30 理文化工 股东周年大会。

--11:30 路讯通 股东周年大会。

--12:00 理文造纸 股东周年大会。

--14:30 TOM集团 股东周年大会。

--14:30 达芙妮国际 股东周年大会。

--15:00 长和国际实业 股东特别大会。

--15:00 天誉置业 股东周年大会。

--15:00 龙翔集团 股东周年大会。

--15:30 龙记集团 股东周年大会。

==================近期重要政经消息==================

5月14日（周二）

-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。

-- 中国黄金国际 公布第一季季报。

-- 佐丹奴国际 公布第一季季报。

-- 亨亚 公布第一季季报。

-- 麦达斯控股─Ｓ 公布第一季季报。

-- 宝胜国际 公布第一季季报。

-- 高鑫零售 公布第一季季报。

-- 阳光油砂 公布第一季季报。

-- 天美(控股) 公布第一季季报。

-- 俄铝 公布第一季季报。

-- 联太工业 公布中报报。

-- 裕元工业 公布第一季季报。

--09:30 中国铁钛 股东周年大会。

--09:30 金辉集团 股东周年大会。

--10:00 SOHO中国 股东周年大会。

--10:00 天福 股东周年大会。

--10:00 布莱克万矿业 股东特别大会。

--11:00 盛洋投资 股东特别大会。

--11:30 利丰公司 股东周年大会。

--11:45 和记电讯香港 股东周年大会。

--12:00 国际精密 股东周年大会。

--14:30 和记港陆 股东周年大会。

--15:00 巨腾集团 股东周年大会。

--15:00 统一企业中国 股东周年大会及股东特别大会。

--15:00 中国中盛资源 股东周年大会。

--17:00 世纪建业 股东周年大会。

5月15日（周三）

-- 中国新城镇 公布第一季季报。

-- 百盛集团 公布第一季季报。

-- 非凡中国 公布第一季季报。

--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。

--09:00 高鑫零售 股东周年大会。

--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。

--09:30 中国光大控股 股东周年大会。

--10:00 世纪金花 股东周年大会。

--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。

--10:00 长寿花食品 股东周年大会。

--10:00 中国动向 股东周年大会。

--10:30 味千中国 股东周年大会。

--10:30 金地商置 股东特别大会。

--10:30 中国玻璃 股东周年大会。

--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。

--11:00 中国奥园 股东周年大会。

--11:00 中国海淀 股东周年大会。

--11:00 中国源畅 股东特别大会。

--11:00 保利置业集团 股东周年大会。

--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。

--11:00 顺诚 股东周年大会。

--11:00 利海资源 股东周年大会。

--11:00 亨得利 股东周年大会。

--12:00 希慎兴业 股东周年大会。

--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。

--15:00 现代传播 股东周年大会。

--15:00 开源控股 股东周年大会。

--15:30 腾讯 股东周年大会。

--16:00 永泰地产 股东周年大会。

--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。

5月16日（周四）

-- 华润创业 公布第一季季报。

-- 中国生物制药 公布第一季季报。

--10:00 吉利汽车 股东周年大会。

--10:00 中国农产品交易 股东周年大会。

--10:00 招商局中国基金 股东周年大会。

--10:00 中国贵金属 股东周年大会。

--10:00 中国仁济医疗 股东周年大会。

--10:00 安徽皖通高速公路 于安徽举行股东周年大会。

--10:00 融创中国 股东周年大会。

--11:00 百盛集团 股东周年大会。

--11:00 中信泰富 股东周年大会。

--11:00 卓悦控股 股东周年大会。

--11:30 永利澳门 于澳门举行股东周年大会。

--11:30 上实城市开发 股东周年大会。

--12:00 美联集团 股东周年大会。

--14:00 卡撒天娇 股东周年大会。

--14:00 美高梅中国 于澳门举行股东周年大会。

--15:00 中骏置业 股东周年大会。

--15:00 金轮天地控股 股东周年大会。

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--15:30 龙湖地产 股东周年大会。

--18:00 保诚 于伦敦举行股东周年大会。

5月17日（周五）

-- 佛诞公众假期，香港金融市场休市一天。

--10:30 物美商业 于北京举行临时股东大会。

*5月18日（周六）

--11:40 首长国际 股东周年大会。

--14:00 天能动力 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
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