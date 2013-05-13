《香港重要政经日程》--5月13日-5月18日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
==================今日重要政经消息==================
5月13日（周一）
-- 卜蜂国际 公布第一季季报。
-- City e-Solutions 公布第一季季报。
--09:00 中煤能源 于北京举行股东周年大会。
--09:00 魏桥纺织 于山东举行股东周年大会。
--10:00 MMC 股东周年大会。
--10:00 财讯传媒 股东周年大会。
--10:00 西伯利亚矿业 股东特别大会。
--10:30 卓尔发展 股东周年大会。
--10:30 大昌行集团 股东周年大会。
--11:00 理文手袋 股东周年大会。
--11:00 新海能源 股东周年大会。
--11:30 理文化工 股东周年大会。
--11:30 路讯通 股东周年大会。
--12:00 理文造纸 股东周年大会。
--14:30 TOM集团 股东周年大会。
--14:30 达芙妮国际 股东周年大会。
--15:00 长和国际实业 股东特别大会。
--15:00 天誉置业 股东周年大会。
--15:00 龙翔集团 股东周年大会。
--15:30 龙记集团 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
5月14日（周二）
-- 金管局公布4月外汇基金境外资产。
-- 中国黄金国际 公布第一季季报。
-- 佐丹奴国际 公布第一季季报。
-- 亨亚 公布第一季季报。
-- 麦达斯控股─Ｓ 公布第一季季报。
-- 宝胜国际 公布第一季季报。
-- 高鑫零售 公布第一季季报。
-- 阳光油砂 公布第一季季报。
-- 天美(控股) 公布第一季季报。
-- 俄铝 公布第一季季报。
-- 联太工业 公布中报报。
-- 裕元工业 公布第一季季报。
--09:30 中国铁钛 股东周年大会。
--09:30 金辉集团 股东周年大会。
--10:00 SOHO中国 股东周年大会。
--10:00 天福 股东周年大会。
--10:00 布莱克万矿业 股东特别大会。
--11:00 盛洋投资 股东特别大会。
--11:30 利丰公司 股东周年大会。
--11:45 和记电讯香港 股东周年大会。
--12:00 国际精密 股东周年大会。
--14:30 和记港陆 股东周年大会。
--15:00 巨腾集团 股东周年大会。
--15:00 统一企业中国 股东周年大会及股东特别大会。
--15:00 中国中盛资源 股东周年大会。
--17:00 世纪建业 股东周年大会。
5月15日（周三）
-- 中国新城镇 公布第一季季报。
-- 百盛集团 公布第一季季报。
-- 非凡中国 公布第一季季报。
--09:00 兖州煤业 于山东省邹城举行H股股东周年大会。
--09:00 高鑫零售 股东周年大会。
--09:30 自动系统 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国东方集团 股东周年大会以及股东特别大会。
--09:30 中国光大控股 股东周年大会。
--10:00 世纪金花 股东周年大会。
--10:00 深圳高速公路股份 于深圳举行股东周年大会。
--10:00 长寿花食品 股东周年大会。
--10:00 中国动向 股东周年大会。
--10:30 味千中国 股东周年大会。
--10:30 金地商置 股东特别大会。
--10:30 中国玻璃 股东周年大会。
--11:00 越秀房产信托基金 股东周年大会。
--11:00 中国奥园 股东周年大会。
--11:00 中国海淀 股东周年大会。
--11:00 中国源畅 股东特别大会。
--11:00 保利置业集团 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东周年大会。
--11:00 顺诚 股东周年大会。
--11:00 利海资源 股东周年大会。
--11:00 亨得利 股东周年大会。
--12:00 希慎兴业 股东周年大会。
--14:00 北青传媒 于北京举行股东周年大会。
--15:00 现代传播 股东周年大会。
--15:00 开源控股 股东周年大会。
--15:30 腾讯 股东周年大会。
--16:00 永泰地产 股东周年大会。
--20:00 腾讯 首季季报后电话会议。
5月16日（周四）
-- 华润创业 公布第一季季报。
-- 中国生物制药 公布第一季季报。
--10:00 吉利汽车 股东周年大会。
--10:00 中国农产品交易 股东周年大会。
--10:00 招商局中国基金 股东周年大会。
--10:00 中国贵金属 股东周年大会。
--10:00 中国仁济医疗 股东周年大会。
--10:00 安徽皖通高速公路 于安徽举行股东周年大会。
--10:00 融创中国 股东周年大会。
--11:00 百盛集团 股东周年大会。
--11:00 中信泰富 股东周年大会。
--11:00 卓悦控股 股东周年大会。
--11:30 永利澳门 于澳门举行股东周年大会。
--11:30 上实城市开发 股东周年大会。
--12:00 美联集团 股东周年大会。
--14:00 卡撒天娇 股东周年大会。
--14:00 美高梅中国 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 中骏置业 股东周年大会。
--15:00 金轮天地控股 股东周年大会。
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--15:30 龙湖地产 股东周年大会。
--18:00 保诚 于伦敦举行股东周年大会。
5月17日（周五）
-- 佛诞公众假期，香港金融市场休市一天。
--10:30 物美商业 于北京举行临时股东大会。
*5月18日（周六）
--11:40 首长国际 股东周年大会。
--14:00 天能动力 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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