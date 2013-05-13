港报社评：G7默许日圆再贬 冲击新兴国底线--信报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
G7财长和央行行长会议结束，对于外界关注圆汇暴跌引发货币竞争性贬值，会议声明没有只言对日本的货币量宽作出批评，不仅令日圆继续贬值的预期升温，也考验新兴经济体和直接贸易对手的承受底线。 从上月二十国集团会议到上周G7会议，显然认同了日本货币超宽松政策旨在刺激国内需求的辩词。如今日本央行超宽松再获G7“背书”，在源源不绝的巨大流动性干扰下，新兴国家的经济风险，包括资产泡沫和跨国资本急遽进出的冲击，恐怕将受到更大威胁。 美国财长杰克卢在G7会议前向媒体表示美国关注日本的货币政策，并要求日本恪守国际协议，应避免操纵汇率，引发货币战，显然也非无的放矢，安倍政府可否完全置若罔闻，不顾后果，把日圆再疯狂贬值？ 另一方面，四月份主要银行放款余额，当中包含企业贷款、消费者贷款及房屋贷款，较去年同期增长1.7%，环比亦增加了0.2%，贷款增加可望刺激开支，加大内部需求，有利复苏。若经济和经常账顺差改善之势明确，相信会从基本面削弱日圆进一步大幅贬值的动力。 过去近半年，圆汇大幅贬值，作为与日本直接贸易竞争的南韩，七个月来首次减息，针对日圆贬值的用意十分显眼，也意味对圆汇下跌的承受力已亮起警号。 上周G7会议虽然没有对日本货币量宽政策加以责难，但“安倍经济学”加上央行把货币基础未来两年扩大一倍之举，据此走出通缩，显然是将重拾经济活力的政策成本向外转嫁，也因而容易激发受影响国家“民粹意识”，加入货币贬值行列加以抵制和自保。 (A02)
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路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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