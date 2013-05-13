港报社评：激进派滥拉布 损民生害民主--经济日报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
四名激进泛民主派立法会议员续拉布，财政预算案离周三死线已愈见急迫，港府高层昨空群告急，建制派更促尽快剪布。激进派四子在欠民意支持下滥拉布，既损议会对政府监督能力，更恐损市民对民主的支持与信心。 平情而论，拉布是现代议会文化一部分，做法未必不合理，亦非任何党派专利，无论建制或泛民过去均曾拉布。惟是否动用此重型武器，关键是能否获民意支持，惟今次激进派就预算案拉布，显然出师无名。 政府对这种没民意支持的拉布，确不容退让。因港府今次若让步，几肯定不用等明年预算案，激进派势不断在议会上找机会再拉布，逼政府大增福利，如未经谘询就要立法规定标准工时、取消长者生活津贴资产审查等。故港府绝不可打开此潘朵拉盒子，否则将助长要胁议会及社会多数服从少数的恶霸行为，这显非民主、文明的议会风气。 拉布本身并非万恶，惟更深远影响是，今次无意义的拉布恐损害市民对民主的信心，加深公众对民选议员不办实事只玩政治，漠视市民福祉的负面印象。试想，若市民觉得民主不但无助促进社会理性讨论化解争议，反带来更多争议和折腾，那又如何凝聚市民，支持香港民主向前迈进？ 立法会主席曾钰成暗示考虑今天或“剪布”，剪布难免造成政治冲击，惟愈迟剪布，对行政立法机关带来愈多折腾，对民主带来愈多损害，绝非港人之福。 (A14)
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路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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