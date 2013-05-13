港报社评：激进派滥拉布 损民生害民主--经济日报5月13日

四名激进泛民主派立法会议员续拉布，财政预算案离周三死线已愈见急迫，港府高层昨空群告急，建制派更促尽快剪布。激进派四子在欠民意支持下滥拉布，既损议会对政府监督能力，更恐损市民对民主的支持与信心。 平情而论，拉布是现代议会文化一部分，做法未必不合理，亦非任何党派专利，无论建制或泛民过去均曾拉布。惟是否动用此重型武器，关键是能否获民意支持，惟今次激进派就预算案拉布，显然出师无名。 政府对这种没民意支持的拉布，确不容退让。因港府今次若让步，几肯定不用等明年预算案，激进派势不断在议会上找机会再拉布，逼政府大增福利，如未经谘询就要立法规定标准工时、取消长者生活津贴资产审查等。故港府绝不可打开此潘朵拉盒子，否则将助长要胁议会及社会多数服从少数的恶霸行为，这显非民主、文明的议会风气。 拉布本身并非万恶，惟更深远影响是，今次无意义的拉布恐损害市民对民主的信心，加深公众对民选议员不办实事只玩政治，漠视市民福祉的负面印象。试想，若市民觉得民主不但无助促进社会理性讨论化解争议，反带来更多争议和折腾，那又如何凝聚市民，支持香港民主向前迈进？ 立法会主席曾钰成暗示考虑今天或“剪布”，剪布难免造成政治冲击，惟愈迟剪布，对行政立法机关带来愈多折腾，对民主带来愈多损害，绝非港人之福。 (A14)