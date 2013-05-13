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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:16 BJT

东京汇市：美元升破102日圆，触及四年半高点

他称，“澳元最吸引人的地方是收益率利差，因此若利差收窄，吸引力显然会下降”。

“有些人对澳元处于1美元上方感到不安，倾向见到其落在0.80-1美元区间内，”Wakabayashi补充道。

新西兰元兑美元 亦下滑，跌0.4%至0.8273美元，并徘徊于上交易日触及的两个月低点附近，上周新西兰央行承认干预汇市使投资者惊慌不安。(完)

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