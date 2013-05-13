欧洲金融：德国推促欧元区加快改革脚步--明镜周刊

路透柏林5月12日 - 根据德国明镜周刊取得的一份报告，德国希望受危机冲击的欧元区国家进一步进行改革和节支。德国在该报告中评估了严格欧盟预算规范所带来的进展。

周日出刊的明镜周刊援引该报告称，预算规范让所有欧元区国家“普遍在政治上行动起来，致力于结构性改革并提高竞争力”。

然而，在意大利方面，仍有“劳动市场进一步自由化的空间”，而希腊和西班牙则有必要进一步改革来克服僵化的劳动法。

这份由德国总理梅克尔办公室准备的报告指出，为改善财政，法国已提高征税，但也需要削减支出。

报告承认改革需要时间，但有必要加快进度。

梅克尔办公室拒绝就此置评。