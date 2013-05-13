欧洲金融：德国推促欧元区加快改革脚步--明镜周刊

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透柏林5月12日 - 根据德国明镜周刊取得的一份报告，德国希望受危机冲击的欧元区国家进一步进行改革和节支。德国在该报告中评估了严格欧盟预算规范所带来的进展。
周日出刊的明镜周刊援引该报告称，预算规范让所有欧元区国家“普遍在政治上行动起来，致力于结构性改革并提高竞争力”。
然而，在意大利方面，仍有“劳动市场进一步自由化的空间”，而希腊和西班牙则有必要进一步改革来克服僵化的劳动法。
这份由德国总理梅克尔办公室准备的报告指出，为改善财政，法国已提高征税，但也需要削减支出。
报告承认改革需要时间，但有必要加快进度。
梅克尔办公室拒绝就此置评。
接近政府的消息人士称，德国的立场没有改变，仍坚信要克服欧洲面临的挑战，需要由欧元区成员国进行改革和整顿，以确保财政无虞。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。