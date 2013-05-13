港报社评：莫让七不讲成为七伤拳--明报5月13日

据内地多个大学教师消息透露，内地有关部门近期向各高等院校下达“七不讲”指示，要求老师不讲普世价值、新闻自由、公民社会、公民权利、党的历史错误、权贵资产阶级、司法独立。虽然事件未得到官方证实，但相关消息已成微博上禁忌的敏感词，令人不禁忧心忡忡。 在“七不讲”中，普世价值、新闻自由和公民权利都是全球绝大多数人的共识；权贵资本主义则一定是社会主义原则的天敌；中共历史上的错误，从反右、“大跃进”，到“文革”，都已编入现行大学生党史教材，根本算不上禁忌；至于司法独立，宪法也明文规定法院和检察院依法独立行使司法权，“不受行政机关、社会团体和个人的干涉”；对公民社会一词，虽有不同理解，但也不应该禁止讨论。恰恰相反，作为学术研究、理性探讨的平台，大学校园正是讨论上述话题的最佳场所。 国家主席习近平在3月全国人大闭幕会议上论述“中国梦”时曾经表示，“中国梦”归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现……我们要随时随刻倾听人民呼声、回应人民期待，保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义……”在民智已开的今天，“七不讲”不仅对于维持社会的和谐稳定是缘木求鱼，更与“中国梦”的大方向背道而驰。因此，我们呼吁，如果“七不讲”是误传谣言，有关方面应尽速澄清，如果确有其事，中央应及早纠正错误，收回成命，勿做“搬起石头砸自己的脚”的蠢事，莫让“七不讲”成为实现中国梦的“七伤拳”。 (A03)