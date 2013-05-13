港报社评：剪布是时候，关键在技巧--星岛日报5月13日

预算案拨款拉布拖了几个星期，逼近政府定下的死线，多个部门警告下月可能现金不足，七月初更可能不够钱发综援。拉布议员面露笑容称，政府只是“靠吓”。政府与拉布议员各不相让，球去到立法会主席曾钰成脚下。 法律上，政府并非无计可施，可以透过再向立法会提出《临时拨款条例草案》，把过渡期延长，以吊盐水方式维持运作。美国政府就不只一次在国会为预算案争持不下时，利用这方式维持运作。 政治上，政府觉得拉布之风不可长，不希望开这个先例，让议员可以一直拉布下去，却又毋须承担公务员及资助机构教师、社工无粮出的政治后果。拉布议员预计，政府不会做到这么“绝”，觉得政府只是恫吓。双方处于胆博胆、硬碰硬的格局。 为确保议会正常运作，立法会主席宜当机立断，善用法律赋予的权力，适时剪布。政府高官接连“诉苦”，资助机构首长担心无米可炊，建制派联署要求后，有说主席仍在期望泛民议员表态，就会出手行动。 有人从政治角度衡量，认为市民“针拮不到肉不知肉痛”，要待市民真正感受到断粮、断综援等切肤之痛，剪布才会容易凝聚到广泛支持。不过，到出现这种情况时，社会蒙受的损失，不是全部可以弥补。 经过几个星期，拉布议员已经有充分时间表述政治诉求。为社会的长远利益，现在已近适宜动手的时候，关键在剪布技巧要能够得到市民了解与支持。 (A05)