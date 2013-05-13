港报社评：剪布是时候，关键在技巧--星岛日报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
预算案拨款拉布拖了几个星期，逼近政府定下的死线，多个部门警告下月可能现金不足，七月初更可能不够钱发综援。拉布议员面露笑容称，政府只是“靠吓”。政府与拉布议员各不相让，球去到立法会主席曾钰成脚下。 法律上，政府并非无计可施，可以透过再向立法会提出《临时拨款条例草案》，把过渡期延长，以吊盐水方式维持运作。美国政府就不只一次在国会为预算案争持不下时，利用这方式维持运作。 政治上，政府觉得拉布之风不可长，不希望开这个先例，让议员可以一直拉布下去，却又毋须承担公务员及资助机构教师、社工无粮出的政治后果。拉布议员预计，政府不会做到这么“绝”，觉得政府只是恫吓。双方处于胆博胆、硬碰硬的格局。 为确保议会正常运作，立法会主席宜当机立断，善用法律赋予的权力，适时剪布。政府高官接连“诉苦”，资助机构首长担心无米可炊，建制派联署要求后，有说主席仍在期望泛民议员表态，就会出手行动。 有人从政治角度衡量，认为市民“针拮不到肉不知肉痛”，要待市民真正感受到断粮、断综援等切肤之痛，剪布才会容易凝聚到广泛支持。不过，到出现这种情况时，社会蒙受的损失，不是全部可以弥补。 经过几个星期，拉布议员已经有充分时间表述政治诉求。为社会的长远利益，现在已近适宜动手的时候，关键在剪布技巧要能够得到市民了解与支持。 (A05)
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路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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