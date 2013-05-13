港报社评：基层市民是“拉布”最大受害者--文汇报5月13日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
财政司司长曾俊华昨日在网志中强调，立法会不能在5月中通过《拨款条例草案》，是社会和政府都不能承受的情况。拉布所引发的“财政悬崖”危机已经迫在眉睫，届时首当其冲的将是110万名正领取综援、生果金等社会福利的弱势市民。“财崖”将导致各项社会服务大受影响，冲击社会民生，基层市民将成为这次拉布战的最大受害者。 预算案的拨款涉及3,561亿元的公共服务、影响超过100万名受助人、50多万名资助机构员工、160,000名公务员、数以千计的服务供应商及其员工的收入，如果未能在5月中完成表决，当局将马上面对3千多亿元的“财政悬崖”，款项之巨绝非部门间“拉上补下”所能够应付得了，各项社会服务及福利势将大受影响，其中更包括每月高达33亿元的社会保障金拨款。 基层市民不少家无余财，依靠保障金维持生活本已是捉襟见肘，如果拉布最终引发“财崖”，110万名受助人能否继续领取各项福利保障金将成疑问，试问他们如何维生？拉布议员打出为弱势市民争取权益的旗号，但却罔顾他们死活，令基层市民无辜成为拉布的牺牲者。 《基本法》第73条订明，立法会获授权根据政府的提案，审核、通过财政预算。这不但是立法会的权力，更是立法会的职责和义务，绝不能因为拉布就让预算案无了期的拖延。目前绝大多数立法会议员、主流民意及舆论都不希望见到“财政悬崖”出现，主席理应听从民意果断“剪布”。 (A03)
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路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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