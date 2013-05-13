港报社评：基层市民是“拉布”最大受害者--文汇报5月13日

财政司司长曾俊华昨日在网志中强调，立法会不能在5月中通过《拨款条例草案》，是社会和政府都不能承受的情况。拉布所引发的“财政悬崖”危机已经迫在眉睫，届时首当其冲的将是110万名正领取综援、生果金等社会福利的弱势市民。“财崖”将导致各项社会服务大受影响，冲击社会民生，基层市民将成为这次拉布战的最大受害者。 预算案的拨款涉及3,561亿元的公共服务、影响超过100万名受助人、50多万名资助机构员工、160,000名公务员、数以千计的服务供应商及其员工的收入，如果未能在5月中完成表决，当局将马上面对3千多亿元的“财政悬崖”，款项之巨绝非部门间“拉上补下”所能够应付得了，各项社会服务及福利势将大受影响，其中更包括每月高达33亿元的社会保障金拨款。 基层市民不少家无余财，依靠保障金维持生活本已是捉襟见肘，如果拉布最终引发“财崖”，110万名受助人能否继续领取各项福利保障金将成疑问，试问他们如何维生？拉布议员打出为弱势市民争取权益的旗号，但却罔顾他们死活，令基层市民无辜成为拉布的牺牲者。 《基本法》第73条订明，立法会获授权根据政府的提案，审核、通过财政预算。这不但是立法会的权力，更是立法会的职责和义务，绝不能因为拉布就让预算案无了期的拖延。目前绝大多数立法会议员、主流民意及舆论都不希望见到“财政悬崖”出现，主席理应听从民意果断“剪布”。 (A03)