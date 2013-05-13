港报财经评论：债王再Call债市牛死--信报5月13日

债王再Call债市牛死/习广思

由澳洲和南韩减息而酝酿的亚洲区货币战，市场出现怎么样的反应？上周五美元兑日圆终于升穿100日圆水平，100同99其实相差不大，但在100日圆水平有大量衍生工具押注，也就是一个重要心理及技术关口，日圆贬值趋势连稍为歇一歇也不太愿意，都是游资太多之故。随之而来的是，周五晚澳元兑美元下跌，最终险守一算，但澳元长仓大跌，短期这一算大关能否守得住，也实在难说。黄金反弹至每盎斯1,480美元水平已见乏力，上周五晚再度急挫。当各国都争相贬值，相对来说，美元自身要贬值，更加不可能再贬到几多，反而回升机会增加，美汇回升至83水平，会否进一步回升至88？周末G7会议上，各国财长再一次对日本疯狂放水视而不见，变相默许。日本财政大臣麻生太郎话，日本货币政策获得G7愈来愈多的理解，各国在会上没有就此事提出异议。因此全球各国以竞相贬值保护自己的经济，趋势将愈演愈烈。

港股在4月下旬，看好的投资者连日挟仓反弹，尽管大市乾升，但这轮反弹毕竟叫许多人的眼镜跌碎，恒指由21,500点水平，反弹至此已升了1,800点。现时投资者显得进退失据，原来视23,000点为反弹终点的看淡的投资者，眼见恒指升穿此水平，而且未见调整，藉中国内地或外围气氛再反弹的话，随时可见24,000点。然而，近日指数反弹动力减弱，却又予人短期有机会回调的预期，以致近两日指数走势颇为胶着。然而，炒股不炒市，尤其是大市扭转拉锯式下跌格局后，短期或仍见波动，令人对后市较具信心，仍然是逢低吸纳的机会。如果投资者跳出指数升跌的格局，港股其实有不少投资选择。强势股续强，资金取强舍弱，尤其是现时市场资金太多，但大多流入债券及高息证券，股市令人揸得安心的股票不多，以致这批强股持续上升，货入强者手。今年以来，高息防守股强势，不过是延续去年资金的取向而已，但中资电力股、燃气股、手机设备股均是市场的强者股份。

无疑强势股仍将会是资金追逐对象，但上周创维 洗仓式暴跌，告诫投资者一件事，这批强势股，高位震荡的波动可大可小。眼下以新资金入市吸纳的话，落后股有一定值博率，皆因大部分弱股已有抗跌力，中资保险股如国寿 ，汽车股如东风 ，零售股如安踏 。(B02)

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追沽日圆须小心/苏子

上周四在美国市中段的清淡交易时段，美元兑日圆竟然可以突然成功突破100这个早前一直屡攻不破的关键阻力位。有报道指出，今次美元兑日圆的顺利破位，主要因为市场上有一位交易员以熟练的交易手法，利用大规模的交易指令及当时的清淡市况进行突击，成功触发了100关口以上的程式止蚀指令。美元兑日圆突破100关口后，在大量止蚀买盘推波助澜下，得以一下子升至100.45水平。其实，此交易员最成功之处是，可以在汇市里以个人力量成功令大量本来已有意买入美元兑日圆的顺势投资者及炒家，一同在美元兑日圆破关而上后采取相同的追入策略。由于当时市场上差不多近乎只有止蚀买盘及顺势的跟进买盘，使美元兑日圆随后升破100.45水平后，能以大涨小回的形式逐步升至上周五欧洲收市时所造的101.98高位，故相信目前不会有人有胆识看淡美元兑日圆了。

留意在上周四美元兑日圆成功破关而上之前，曾有美资大型投行建议客户可以采取逢高抛售美元兑日圆及欧罗兑日圆的策略，这反映美元兑日圆在成功破位前，市场人士大多估计美元兑日圆上周内成功破关而上的可能性并不高。但结果美元兑日圆却在没有重大消息，并在交投淡静的市况里由一个交易员成功杀众多认为不会破位的汇市炒家一个措手不及，更成功把市场对日圆的看淡情绪推到一个新的极端地步。

此情况令人感到有点不寻常，并因此对上周四美元兑日圆的成功破位起了戒心；故投资者目前在顺势追沽日圆之际，最好还是不要作出过量买卖的投机行为，并要严守止蚀。由于美元兑日圆于上周五的收市价已略高于20周保历加通道的101.40顶部阻力，相信汇价本周仍有机会以单边市形式进一步挑战由1998年8月的147.66高位跌至前年10月的75.54低位的38.2%反弹目标，即103.09关键阻力。短线而言，美元兑日圆成功保持在100-100.30区域以上，暂不用担心升势会逆转的问题。(B08)