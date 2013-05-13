港报财经评论：销售量好转，汽车股跑出--经济日报5月13日

销售量好转，汽车股跑出/余少文

周末假期前夕，国企指数继续在11,300点水平争持，只是担心中资股短期会调整！但汽车股或有望突围而出，因为过去两个月销量好转，今年有望扭转过去两年放缓走势，再有留意价值。中国内地股市昨日反覆靠稳，国企指数则在最后1小时向好，全日升80点或0.7%，收11,347点，成交额121亿港元，继续在100天平均线争持；而红筹指数表现较差，因为华润电力 和华润燃气 复牌下挫，全日跌16点或0.4%，收4,501点，成交额49亿港元。润电并购同系的润燃，当然是想成为能源企业巨无霸，符合中国做强做大政策，但润燃跟天津津燃 母公司合组公司发展当地燃气业务，并会将相关业务注入津燃，反而关心润电跟润燃合并后，在新人事下会否有变数。若然一切不变，会等津燃回落至2.5港元买入1万股，然后等注资。

至于国指连日受制100天线，加上近日见到不少细价股上升动力减弱，乐观当然是早前急升后目前回气，但细价股大户一向是春江鸭，若然细价股乏力，市场气氛一旦逆转，会累及大市，也要小心国指要回试11,000点，维持国指最好在11,000点水平先作整固及消化沽压后再升。唯一担心是国指由2月高位12,354点，跌至10,191点是调整a浪，目前回升只是反弹b浪，即还有终极一跌的c浪未出场，若然如此，则未来跌幅会很深！昨日表现较好行业，汽车是其中之一，因为4月汽车销量达184万辆，同比增长13%，今年首四个月销量达727万辆，同比升13%，只有2月因为新年因素而下跌而已，并扭转过去两年增长放缓走势，因为2011年同期增长约6%，2012年更跌2%。再加上广汽集团 的广汽本田和广汽丰田的4月销量亦按年升2%和37%，似乎走出钓鱼台事件引发罢买日系车辆的阴霾。

汽车及相关股份今年首季表现各异，长城汽车 维持增长势头，比亚迪 盈利开始复苏并发出上半年盈喜，广汽和潍柴动力 是公布季度业绩惟表现较差的汽车股，广汽盈利跌47%至4.8亿元人民币，潍柴则跌21%至8亿元人民币。若然汽车销量理想，则连同吉利汽车 、华晨中国 等汽车股在今年余下时间再有留意价值，预期未来两年盈利可以回升下，预测PE也在下降。(B03)