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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:24 BJT

****澳新经济指标预测--5月13日-5月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
  
  5月13日当周
 5月13日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲国民银行(NAB)企业状况指数                   4月            --       负7.0
                          企业信心指数                                    --         正2
 0130      澳洲房屋融资                                    3月         +3.5%       +2.0%
              投资性房屋融资                                              --       +1.8%
 2245      新西兰零售销售(较前季)                       第一季        +0.80%      +2.10%
                       (较上年同期)                                    +3.3%       +2.9%
 
 5月14日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0300      新西兰公债外资持有比例                          4月            --       65.8%
 
 5月15日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0130      澳洲薪资价格指数(较前季)                     第一季         +0.8%       +0.8%
                         (较上年同期)                                  +3.3%       +3.4%
 
 5月16日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 0200      新西兰净债务比例预估                          下半             --       27.8%
                                                年                            
 0200           预算收支(亿新西兰元)                                      --     赤字97.
                                                                              8
 2245      新西兰生产者投入物价                         第一季            --       -0.3%
                生产者产出物价                                            --       -0.1%
 
 5月17日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  5月20日当周  
    
 5月20日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段        预估值        前值
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                          4月            --          37
           新西兰出口(亿新西兰元）                                        --        44.2
           新西兰贸易收支(亿新西兰元)                                     --    顺差7.18
           新西兰贸易收支 (亿新西兰元)           截至4月的一年            --     逆差5.2
 
    (完)
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