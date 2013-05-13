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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:16 BJT

香港个股：中国建筑国际中标美高梅中国澳门项目，合约总额105亿港元

路透香港5月13日 - 香港建筑工程商--中国建筑国际 周一宣布，其全资子公司中标澳门赌场业者--美高梅中国 于澳门的工程项目，合约总额105亿港元，将被归纳入公司2014年的新合约。

中国建筑国际的新闻称称，美高梅中国于澳门路（乙＋水）的项目，为公司历来独资经营最高合约额的工程。该项目预计工期由2014年年初至2016年4月，包括兴建酒店大楼、娱乐埸、娱乐中心、零售场所及停车场的发展综合项目。

由于项目于明年初开工，故此将被归纳入2014年公司的新合约。

中国建筑国际稍早公布，截至4月底止其在手总合约额约1,122.6亿港元，其中未完合约额约为714.5亿港元，同比增长34.20%，足够公司未来三年建造。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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