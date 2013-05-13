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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 09:38 BJT

全球金市：下跌1%接近两周低点，因美元上涨

路透新加坡5月13日 - 现货金 周一下跌1%至日低每盎司1,426.40美元，接近上周所及两周低点，因市场对美国经济的信心增强，带动美元上涨。

美国就业数据表明该国复苏趋势稳定，提振美元，并引发外界臆测，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会削减旨在支撑经济成长的积极货币刺激举措。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 李爽)
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