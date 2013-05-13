《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

* 明报：

--去年初东航 和澳航宣布在香港筹建廉价航空公司捷星香港(Jetstar HK)。政府消息人士称目前正在检讨如何执行基本法内的相关要求，预料检讨年内可完成，但在完成检讨之前，不会对捷星香港牌照一事作决定。

--英国标准人寿公司(Standard Life)为进一步拓展亚洲及新兴市场业务，计划在香港设立总部，未来一年将增聘20至30人。香港行政总裁罗伊并透露，公司主打的投资相连人寿保险计划，料未来该类产品的需求将持续增加。

--香港交易所 主席周松岗表示，明年下半年伦敦金属交易所(LME)成立自己的结算所后，本港金属商品交易会有大发展，包括降低门槛让更多中港机构成会LME会员，以及引入一般散户也可买卖的小型合约等。

* 星岛日报：

--财政司司长曾俊华警告，若预算案拨款未及时通过，大部分政府部门下月将会出现资金短缺，影响公共服务；多项一次性纾困措施，包括电费补贴和公屋免租亦势必延误。

--新一批2,000亿人民币合格境外机构投资额度(RQFII)陆续批出。据了解，内地相关部门已通知额度申请人，不鼓励空占额度，最好在1年内使用，否则额度有机会被没收或缩减。

* 苹果日报：

--消息人士透露，一家意大利时装品牌刚以每月150万港元承租中环H&M总店毗连的旺舖开设首间专门店，舖位面积共约2,700方尺。

--新地 跟王氏国际 在观塘有两个由工厦转商厦的合作项目，其中位于伟业街180号王氏工业中心，最近已跟政府达成工转商的补价协议，据消息人士透露，其每尺楼面补价近4,000港元，应是该区补价新高。

* 东方日报：

--投行消息透露，短期内陆续有中小型新股接力，包括俏江南、天喔集团、澳门励骏等，目标于上半年上市，合共集资近60亿港元，较之前传出的集资规模缩减近40%。

--思捷 将于明天(14日)在德国总部举行投资者日，届时重点将会是讲解四年计划的最新进展。但有分析员坦言，对思捷已经失去期望，短期内不认为公司会有亮眼点。

* 文汇报：

--康宏控股 公布，已下指令认购银河证券 首次公开发售中的分配股份，认购款项最多为350万美元。董事认为交易事项可令公司受惠于投资银河证券的可能投资收益。

* 大公报：

--市场消息透露，银河证券 国际配售方面已录得逾五倍认购，现时路演的反应亦十分热烈，如卡塔尔首相、新鸿基家族及新加坡政府投资公司均已进行认购。

--中渝置地 公布，该集团透过其一间持有85%股权之附属贵阳中渝置地房地产开发，成功购入位于贵州省贵阳市之地块，总代价约为9.19亿元人民币。 (完)