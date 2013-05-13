欧元区金融：索罗斯称意大利市场反弹之势无法持久--报载

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透罗马5月12日 - 国际基金经理人索罗斯在周日刊载的评论中指出，市场反弹不太可能持续太久，欧元区面对的基本面的问题仍在。过去几个月这股反弹之势已使意大利借款成本下降。
意大利新闻报(La Stampa)引述索罗斯的话称，“复苏将不会持久。我们处于远未达平衡的形势。”
索罗斯在意大利北部Udine的一场活动中称，意大利“不再能掌控自己的命运”，而需取决于欧盟的可信协调行动。
他表示，需采取进一步行动将信贷释放给小企业，并重申其一直以来所倡、发行欧元区共同债券及共同财政政策的呼吁。
“有愈来愈多证据表明撙节政策效果不彰，我预计趋势迟早会转变。愈快发生转变愈好。”(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。