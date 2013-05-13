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债券 | 2013年 5月 13日 星期一 09:36 BJT

欧元区金融：索罗斯称意大利市场反弹之势无法持久--报载

路透罗马5月12日 - 国际基金经理人索罗斯在周日刊载的评论中指出，市场反弹不太可能持续太久，欧元区面对的基本面的问题仍在。过去几个月这股反弹之势已使意大利借款成本下降。

意大利新闻报(La Stampa)引述索罗斯的话称，“复苏将不会持久。我们处于远未达平衡的形势。”

索罗斯在意大利北部Udine的一场活动中称，意大利“不再能掌控自己的命运”，而需取决于欧盟的可信协调行动。

他表示，需采取进一步行动将信贷释放给小企业，并重申其一直以来所倡、发行欧元区共同债券及共同财政政策的呼吁。

“有愈来愈多证据表明撙节政策效果不彰，我预计趋势迟早会转变。愈快发生转变愈好。”(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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