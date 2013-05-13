土耳其呼吁国际社会对叙利亚采取行动

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
(本文由路透中文网编译提供)
路透土耳其雷罕里5月12日 - 土耳其指责与叙利亚情报部门有关系的组织在土耳其边境城市雷罕里（Reyhanli）发动了汽车炸弹袭击，并导致46人丧生。土耳其周日还表示，现在是全世界对阿萨德政府采取行动的时候了。
雷罕里繁华的购物街区周六遭遇两起汽车炸弹袭击，令人们更加担心叙利亚内战将殃及邻国。
叙利亚政府否认与袭击有关，但是土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）称，发动袭击的是一个“原马克思主义恐怖组织”，与阿萨德政府有联系。
“是国际社会一道对叙利亚政府采取行动的时候了，”他在访问柏林期间召开的记者会上表示。
土耳其总理埃尔多安（Tayyip Erdogan）晚些时候在土耳其发表电视讲话称：“我们不会失去冷静，不会背离常识，不会掉进他们设计的陷阱。”
他还表示：“无论是谁针对土耳其，早晚都要付出代价。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选