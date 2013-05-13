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货币新闻 | 2013年 5月 13日 星期一 09:47 BJT

澳洲数据：4月企业信心指数骤降至负2--NAB调查

路透悉尼5月13日 - 澳洲国民银行周一公布的针对超过400家企业进行的调查显示，澳洲企业4月信心下降，因为经营状况仍然艰困。

调查结果显示，企业状况指数从负7小升至负6；企业信心指数则从3月的正2降至负2。

“信心指数骤降可能反映企业仍然关切美国、中国与欧元区经济成长力道比预期疲弱。另外，大宗商品价格下降，反映短期内全球需求前景充满不确定性，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster表示。

“我们仍预期澳洲央行(11月)将再度降息，但时间可能提前，”他补充说。(完)

如欲浏览原文报导，请点选 (编译 沈以文; 审校 于春红)
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