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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 09:33 BJT

****《港报快速浏览》--5月13日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：激进派滥拉布 损民生害民主--经济日报                               
 港报社评：G7默许日圆再贬 冲击新兴国底线--信报                               
 港报社评：剪布是时候，关键在技巧--星岛日报                                  
 港报社评：莫让七不讲成为七伤拳--明报                                        
 港报社评：基层市民是“拉布”最大受害者--文汇报                              
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：债王再Call债市牛死--信报                                      
 港报财经评论：销售量好转，汽车股跑出--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
 
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