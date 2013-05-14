《中国债券市场每日交易备忘》--5月14日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.22% 国开行至多60亿元三年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.73% 国开行至多60亿元五年期增发固息金融债上午9:30-10:30招标，收益率预测均值3.90% 国开行至多70亿元七年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值4.03% 国开行至多60亿元10年期增发固息金融债上午9:30-11:10招标，收益率预测均值4.13% 中国大唐集团35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和光大银行主承 华能国际 50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和招商银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，工商银行和建设银行等承销 广发证券 25亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工商银行和农业银行等承销 宝钢集团新疆八一钢铁10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 中财科技 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 黑猫股份 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，交通银行主承 恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农业银行主承 上海云峰集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 河南心连心化肥公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 东北轻合金1亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 广东粤电航运6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 南京新百 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，民生银行主承 青岛国信发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和国开行主承 云南城建投资集团10亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行和中信银行主承 云南城建投资10亿元五年期投资人选择权（3+2）中票簿记建档(主体评级AA)，国开行和中信银行主承 亨通集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行和中信银行主承 中国普天信息产业16亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 湖北联合发展投资集团7亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 武汉商贸国有控股集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 大唐黑龙江发电4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和国开行主承 天津中环电子信息集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 江苏文峰集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 浙江海正集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国家开发银行8.65亿美元五年期浮息债(3个月美元LIBOR基准)1302019，基本利差1.25% 申银万国证券20亿元三个月期短融071315002，票面利率3.75% 内蒙古霍林河煤业集团6亿元一年期短融041361021，票面利率4.79% 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041369016，票面利率4.89% 山西兰花煤炭实业集团6亿元一年期短融041354030，票面利率4.29% 新疆天业集团6亿元三年期中票1382217，票面利率4.77% 亚泰集团 9亿元五年期中票1382218，票面利率5.62% 吉林森林工业集团5.30亿元三年期中票1382219，票面利率5.02% 厦门水务集团4亿元三年期中票1382226，票面利率4.87% 彩虹集团6亿元五年期中票1382231，票面利率5.20% 黄山旅游集团3亿元五年期中票1382227，票面利率5.42% 马钢集团10亿元三年期中票1382229，票面利率4.77% 南京雨润食品10亿元三年期中票1382228，票面利率5.27% 苏州工业园国资控股5亿元五年期中票1382232，票面利率5.11% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行100亿元一年期固息金融债130308，票面利率3.20% 国电集团100亿元九个月期超短融 重庆粮食集团1亿元一年期短融 亨通集团5亿元一年期短融 农六师国资5亿元一年期短融 杭州前进齿轮箱集团3亿元一年期短融 万里扬 3亿元一年期短融 中信大锰矿业6亿元一年期短期融资券 厦门建发集团10亿元一年期短融 山西杏花村汾酒集团7亿元一年期短融 江苏扬农化工集团4亿元两年期中期票据 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口行100亿元六个月期贴现金融债120320到期兑付，参考收益率3.1853% 中国中冶 30亿元九个月期超短融011224002到期兑付，票面利率3.70% 中电投蒙东能源集团5亿元一年期短融041254020到期兑付，票面利率4.68% 獐子岛 4亿元一年期短融041258025到期兑付，票面利率5.65% 江苏沙钢集团淮钢特钢4亿元一年期短融041266001到期兑付，票面利率5.65% 国开行300亿元10年期浮息（一年定存基准）金融债070206付息，基本利差0.67% 中海油服15亿元15亿元固息债078010付息，票面利率4.48% 中国兵器工业集团20亿元五年期中票0982070付息，票面利率3.60% 农业发展银行150亿元五年期固息金融债100404付息，票面利率3.15% 长沙通程实业3亿元三年期中票1282151付息，票面利率5.30% 中国船舶燃料公司2亿元五年期中票1282152付息，票面利率5.46% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院总理李克强周一强调简政放权、转变政府职能，并称要增强宏观调控的针对性、有效性和权威性 ，坚决完成遏制产能严重过剩行业盲目扩张等硬任务。 5/18发布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/23汇丰发布5月制造业PMI初值 5/27公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 曹巍浩；审校 康熙泽/李宏薇)