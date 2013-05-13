《全球重要经济事件一览表》--5月13日-5月20日

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
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5月13日(一)
纽约--纽约联邦储备银行公布“小型企业信贷调查”。(1400)
德累斯顿--德国财长朔伊布勒在德国税务顾问的一次活动上发表讲话(0800)。
5月14日(二)
柏林--欧洲央行(ECB)执委会委员亚斯穆森在社会民主党主办的活动上发表讲话。
斯德哥尔摩--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景与货币政策发表演讲(0600)。
5月15日(三)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
5月16日(四)
慕尼黑--第12届慕尼黑经济峰会(至5月17日)。
米兰--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景和货币政策发表讲话(0745)。
米兰--欧洲央行总裁德拉吉在都灵国际书展发表讲话。(1300)
米兰--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就“2013年经济复苏--势头强劲还是停滞不前？”发表讲话。
休斯顿--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在全美商业经济协会(NABE)2013年行业会议上致开幕词，并就货币政策发表演讲(1300)。
波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在一餐会上就经济和货币政策讲话(1905)。
华盛顿--卡托研究所与国会联合经济委员会主席Kevin Brady共同举办政策论坛，主题为“美联储、百年货币委员会与合理美元法案”(2000)。
布鲁塞尔--欧洲央行执委普雷特在欧洲企业峰会上发表演讲(1330)。
巴尔的摩--美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行巴尔的摩分行组织的企业领导人组织活动上，就经济前景发表讲话(2315)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，未安排宣布利率决定。
5月17日(五)
芝加哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)参加芝加哥大学布斯商学院第61届管理年会(1745)。
赫尔辛基--欧盟经济暨货币事务执委雷恩以“欧洲及美国在全球经济中的伙伴关系”为主题发表演说。(1300)
柏林--欧洲央行执委普雷特参加Cercle de Lorraine组织的一场会议。
5月18日(六)
麻州格利巴陵顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在巴德学院Simon’s Rock分校发表演说，主题为“长期经济前景”。
5月20日(一)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯以“洞察当前经济”为题发表演讲。(1700)
柏克莱--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John C. Williams)在柏克莱大学发表演讲。(2115)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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