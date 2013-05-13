英国金融：英国企业对经济更显乐观，放款融资计划带来助益--CBI

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透伦敦5月13日 - 英国工业联盟(CBI)周一表示，英国企业近几个月来对于经济变得更加乐观，因在央行融资计划的协助下，经济复苏正加快步伐。
CBI表示，企业对于未来的看法已略为转变，但CBI仍维持对英国经济成长的预期不变，2013年料成长1%，2014年成长2%，和2月时预估相同。
“在CBI企业成员中，有种普遍的感觉是对未来的看法变得光明一些，”CBI主管John Cridland向记者表示。
他的评估认为经济正从“持平迈向成长”，因4月调查显示服务业、制造业及建筑业动能增强，这为英国国内生产总值(GDP)在今年第一季回升奠定了基础。
CBI预期季度GDP成长率将比今年第一季和第二季的0.3%有所加快，在2014年第三季达到0.4%，第四季为0.5-0.6%。
CBI表示，放款融资计画(Funding for Lending Scheme)对经济带来正面的效应，且将继续支撑经济。
英国央行稍早决定将放款融资计划延长一年至2015年1月底。Cridland尤其乐见计划延长，CBI指出，和活络抵押贷款比起来，该计划必须要更多时间才能对小型企业贷款产生效益。
“但当我和小型企业对话时，他们表示已经见到计划对(信贷)成本带来的效应，成本降低会使资金更容易取得，”他说。
“而当我和银行交谈时...他们则是保持乐观，认为随着时间推进，贷款融资计画可能让他们进行更多的放款业务。”(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。