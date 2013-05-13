更新版-USDA月报：美国玉米和大豆产量或创新高，中国料成全球最大稻米进口国

* 尽管种植开局较迟，美国玉米、大豆产量料创纪录

* 美国2013/14年度玉米年末库存料逾20亿蒲式耳，为九年来最高

* 美国冬麦产量低于预期

* 中国将成全球最大稻米进口国，大豆需求亦料增加

路透华盛顿5月10日 - 美国政府周五发布报告显示，美国玉米和大豆产量创纪录将结束连续三年供应紧蹙的局面。这为几年来全球食粮供应带来最光明的前景。

在美国中西部遭受严重乾旱，使谷物短缺和价格走高疑虑重燃后的一年，美国农业部(USDA)在对2013/14作物年度首次预测报告中，预估的全球小麦、玉米、稻米和油籽产量都创纪录。USDA称，全球谷物库存升幅将高于分析师的预期，玉米库存陡增23%至13年新高。

这些预测压低芝加哥期货交易所(CBOT)谷物价格，但跌幅受限，因市场仍担心在谷物确定可收获入仓前的这五个月，情况仍可能出现重大变化。7月天气状况对美国作物至关重要。而春季时天寒且不时降下雨雪，也使农户的玉米播种进度落后数周。

“整体而言，我们预期产量相当高。但那对目前而言并没有任何意义，因为我们不晓得未来天气会怎么样，”Standard Grain的Joe Vaclavik称。

然而若是预测实现，则可望有助缓解因极端天气状况、中国强劲需求和大量资金流入大宗商品而导致的食粮价格连续大涨及供应疑虑。

**美国玉米产量料创新高**

USDA在对秋季收获年度(2013/14年)的第一次预测报告中称，尽管种植开局迟缓将使单产减少，但美国玉米产量将达创纪录的141.4亿蒲式耳。

同样，2013/14销售年度美国玉米年末库存料达20.04亿蒲式耳，为九年来最大供应量，且略高于交易商预估。此几乎是8月31止的当前作物年度年末库存预估值的三倍。2012/13年度年末库存预估值7.59亿蒲式耳为16年来最小供应数量。

“今年种植开局缓慢，到5月中进展仍可能远远落后10年均值，使得单产前景下降，”USDA称并预测2013/14年度美国玉米单产为每英亩158蒲式耳，较其在2月展望论坛(Outlook Forum)所预测减少5.6蒲式耳或3%。

美国大豆2013/14年度产量则料创33.90亿蒲式耳的纪录，足以使美国从巴西手中夺回全球最大大豆生产国的头衔。美国大豆年末库存则料较当前年度的预估库存1.25亿蒲式耳增加一倍以上，至2.65亿蒲式耳，将为七年来最高。交易商平均预估2013/14年度年末库存为2.36亿蒲式耳。

**全球谷物产量大增**

USDA并预测全球主要小麦出口国的小麦产量都将增加，料增7%达7.011亿吨的纪录。欧洲和前苏联国家的增幅最大。而年末库存将将增加3%。

欧洲、前苏联国家和中国的玉米产量将增加，加上美国创新高的玉米产量，使得全球2013/14年玉米产量料较2012/13年度增13%，达创纪录的9.659亿吨。USDA并预测，即便玉米需求也创纪录，但库存将达1.546亿吨的13年高点。

USDA表示，2013/14年度预计中国将成为全球最大的稻米进口国。而全球稻米产量料增2%至纪录高点4.793亿吨；年末库存1.078亿吨则将创2001/02年以来最高。

“自2012/13以来，中国年度(稻米)消费需求已超过产量，”USDA预测在新的作物年度进口300万吨。

USDA预测全球油籽产量料创4.913亿吨的纪录，上升4.7%，主因大豆产量增加。而全球大豆产量料增6%；大豆年末库存则料激升20%至7,500万吨。

全球最大大豆进口国--中国料进口6,900万吨大豆，较本市场年度增加1,000万吨，且占去全球总量的三分之二。中国农户将耕地转植获利更多的作物，减少栽种大豆。

**春季天寒阻碍美国农作物种植**

春季时天寒且经常降下雨雪，大幅放缓了农作进度。美国作物生长报告显示，截至5月5日止的一周玉米种植率仅12%，创30年来5月初的最低纪录。大豆、棉花和稻米种植进度也落后 。

美国冬麦产量预估为14.9亿蒲式耳，较上年减少10%，降幅略多于交易商预期，主因大平原中部和南部受寒冻和乾燥影响。

2013/14年美国小麦产量预计为20.57亿蒲式耳。