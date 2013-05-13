欧元区经济：德国财长反对欧洲央行购买ABS的提议--《明镜》周刊

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透柏林5月12日 - 周日出版的德国《明镜》周刊报导，德国财长朔伊布勒暗示他反对欧洲央行以购买有资产担保的证券(ABS)的方式来帮助高负债国家，认为这等同于“偷偷为这些国家融资”。
该刊物报导称，朔伊布勒上周三在德国基督教民主党(CDU)一次会议上发表评论称，欧洲央行购买ABS将违反欧洲的规定。
德国报纸世界报报导，欧洲央行考虑购买南欧国家坏账，以缓解受困国家银行业压力。
但欧洲央行执委会成员莫尔许在同一天表示，央行不会以购买资产的方式补贴市场。
德国财政部一位发言人称不会对党派的内部讨论置评。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。