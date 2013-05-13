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债券 | 2013年 5月 13日 星期一 09:49 BJT

欧元区经济：德国财长反对欧洲央行购买ABS的提议--《明镜》周刊

路透柏林5月12日 - 周日出版的德国《明镜》周刊报导，德国财长朔伊布勒暗示他反对欧洲央行以购买有资产担保的证券(ABS)的方式来帮助高负债国家，认为这等同于“偷偷为这些国家融资”。

该刊物报导称，朔伊布勒上周三在德国基督教民主党(CDU)一次会议上发表评论称，欧洲央行购买ABS将违反欧洲的规定。

德国报纸世界报报导，欧洲央行考虑购买南欧国家坏账，以缓解受困国家银行业压力。

但欧洲央行执委会成员莫尔许在同一天表示，央行不会以购买资产的方式补贴市场。

德国财政部一位发言人称不会对党派的内部讨论置评。(完)

(编译 郑茵 审校 王冠中)
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