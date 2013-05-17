《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(5月13日-17日)中国重要财经新闻： **经济/政策** --中国国务院总理李克强强调简政放权、转变政府职能，并称要增强宏观调控的针对性、有效性和权威性，坚决完成遏制产能严重过剩行业盲目扩张等硬任务。

--中国4月工业、投资和消费数据基本符合预期，但整体仍不乐观。经济“横着走”反映出增长动力的薄弱，虽然二季度经济可能略优于一季度，但料将延续弱复苏状态。

--中国央行公布4月新增外汇占款虽较一季度月均增量超4,000亿元人民币有明显回落，但仍高达2,943.54亿元。虽然中国经济增长明显弱于预期，监管层亦出台了加强资本管制的新举措，但若人民币的升势不改，短期内外汇占款恐仍居高不下。

--中国4月FDI连续第三个月同比增长，显示中国利用外资情况稳步增长。商务部预计，今年全国利用外资形势仍将保持平稳增长态势。不过，当前外贸形势依然充满变数及不确定性。

--经济放缓导致中国财政收入增速维持低位。中国财政部数据显示，4月全国公共财政收入11,431亿元人民币，同比增长6.1%，增速和上月持平；4月全国公共财政支出9,308亿元，同比增长18%。

--为促进外国投资者境内直接投资(FDI)便利化，中国国家外汇管理局发布《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件，进一步规范和明确FDI外汇管理，并废止了一批外商直接投资外汇管理规范性文件。

--美国财政部最新数据显示，今年3月中国净减持14亿美元美国国债；截止2013年3月末，中国持有的美国国债为12,505亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--中国国家外汇管理局最新数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落；同 月远期结售汇为净结汇91亿美元。

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--中国银监会数据显示，截至3月末，银行业金融机构不良贷款余额5,265亿元，较去年末增加336亿元；不良贷款率0.96%，较去年末上升0.01个百分点。这是去年四季度不良率持稳之后的再次“双升”。

--据中国证券报报导，由于宏观经济形势不佳、新股发行体制改革亟待进一步深化等因素影响，国内A股首次公开发行（IPO）重启时点将晚于此前普遍预期的5、6月间，新股发行不排除三季度方能常规化的可能。

--中国国家外汇管理局最新数据显示，4月银行代客结售汇顺差343亿美元，较上月446亿美元回落；同月远期结售汇为净结汇91亿美元。 --国际清算银行(BIS)最新公布数据显示，2013年4月人民币实际有效汇率指数为115.24，较3月环比上涨0.88%，为连续第六个月刷新自1994年该数据公布来新高。

--中国银行间债市相关服务机构相继扎紧关联交易“篱笆”，规范交易行为防范风险。继银行间债市的中后台服务机构--中债登出手后，前台服务机构中国外汇交易中心也公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。 --安永大中华区银行及资本市场主管合伙人蔡鉴昌表示，银监会监管范围内的地方政府融资平台的融资出现不可预期风险的可能性不大，但是监管范围之外的民间借贷、信托理财等风险值得关注。

--中国国家外汇管理局数据显示，截至4月底，已有198家QFII(合格境外机构投资者)合计获批418.82亿美元的投资额度，较上月底净增1.37亿美元。除两家机构首次获批或获准增加额度外，还有一家机构较为罕见地减少额度。

--国家外管局数据显示，4月新批63亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度，截至4月末，外汇局批复的RQFII投资额度合计763亿元，其中基金系机构获批656.50亿元。

--中国证券报引述消息人士称,市场广为关注的中国新三板扩围方案已上报。在为新三板扩围所设计的两条推进路径中，有关部门更倾向于一步到位，即新三板服务范围直接从四家试点高新园区的企业扩至全国所有符合条件的企业。

--中国中小企业股份转让系统试点范围正在酝酿扩大。上海证券报报导称，全国股转系统将在年内扩大试点，扩大路径可能选择先由试点园区扩至全国园区再扩至全国中小企业的“分两步走”思路，或直接扩至全国中小企业的“一步到位”思路。 --据上海证券报报导，中国浙江省义乌市已在全国范围内率先开展个人跨境贸易人民币结算试点，月底还将召开动员大会，届时该项业务在义乌有望大规模铺开，且本次试点对个体工商户并未提及额度的问题。

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--中国有色金属工业协会重金属部副主任段绍甫称，2013年，中国精炼铜消费量预计为830万吨，同比增长7%；产量预计将达到630万吨，同比增长8%。

--中国范围内日益严峻的污染形势，已经愈发引起政府的高度重视。据中国证券报报导，目前国务院已责成环保部牵头，就全国大气污染防治、全国水污染防治和全国农村环境保护三项内容，拟定有关行动计划。目前相关行动计划已经过多轮征求意见，有望在近期上报国务院。

--中国最大房地产开发和建筑综合企业集团中国建筑 公告称，前四个月公司地产业务销售额达545亿元人民币，同比增长67.2%；并且公司在利比亚的建设项目在中止2年多后，近日已经恢复。