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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:06 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘中贬至近一个月低位，视央行未来动态

路透台北5月13日 - 台币兑美元 周一盘初走贬至近一个月低位。随着日圆兑美元再度贬至102的四年半低位，韩元盘初亦转疲带动台币转弱，台币汇价第二日走贬。

台币兑美元盘初疑受央行引导，贬逾1角至29.960的近一个月低位。4月16日台币汇价盘中低位也在29.960。周一盘中外资小幅汇出，但出口商在29.800附近抛汇意愿仍然浓厚。

交易员观察市场最新动态：

* G7会议中并未对日本刺激方案有所批评，市场认为其默许日圆走贬，令亚币趋贬

* 台币汇价走贬至29.800-30附近到第二季初密集盘整区，若向30-30.3以上靠拢需视实质美元买盘是否出手带动

* 央行上周五澄清并未派员金检，交易员表示，先前在台币兑美元汇价30左右的动作不大，似默许台币此间价位

* 本地时间09:45左右，台北外汇经纪公司成交量在1.72亿美元，上交易日约2.25亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.800-29.900

最新相关报导链接：

* 台湾央行：澄清近日未派员金融检查，外资持续买超台股

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环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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