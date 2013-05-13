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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 10:06 BJT

台湾债市：五年公债殖利率续扬，反应日圆贬破百元令美债殖利率全面收高

路透台北5月13日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一持续弹升，主要反应日圆贬破百元关卡令美债殖利率上周收至一个半月最高水准。

交易员指出，目前台债市场气氛偏空，多头结束的预期越来越浓厚，不过五年券殖利率在0.92%附近吸引部分买盘进场，先观察买盘力道够不够强，另10年券 也遭逢卖压，殖利率同步走高，严防空方突袭10年券带动五年券殖利率走扬。

交易员观察市场的最新动态：

* 美国指标10年期公债殖利率上周五收至1.9%，令台债市场气氛偏空。

* 五年券0.92%附近出现买盘力道。

* 10年券102/6亦逢卖压，殖利率同步走高。

* 预期本周三30年新债标高的气氛偏浓。

* 日圆早盘走势持续偏贬，恐不利美债价格止跌。

今日预估殖利率交易区间：

* 102/2估在0.9000%-0.9250%。

本地时间10:00最新报价：

* 102/2殖利率升2.5基点，报0.9155%。

以下为最新相关报导链接：

* 《美债一周展望》公债价格下滑，因美元兑日圆延续涨势

* 东京汇市：美元升破102日圆，触及四年半高点

* 美国数据：4月预算盈余为1,129亿美元，为五年来最高-财政部

* 美国经济：费城联储调查显示经济学家下调美国短期成长预期

* 美国经济：美财政部长称推迟上调债务上限不符合美国利益

* 全球经济：美国财长称日本存在经济成长问题，但需遵守全球外汇协议 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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