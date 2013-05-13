台湾债市：五年公债殖利率续扬，反应日圆贬破百元令美债殖利率全面收高

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透台北5月13日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周一持续弹升，主要反应日圆贬破百元关卡令美债殖利率上周收至一个半月最高水准。
交易员指出，目前台债市场气氛偏空，多头结束的预期越来越浓厚，不过五年券殖利率在0.92%附近吸引部分买盘进场，先观察买盘力道够不够强，另10年券 也遭逢卖压，殖利率同步走高，严防空方突袭10年券带动五年券殖利率走扬。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国指标10年期公债殖利率上周五收至1.9%，令台债市场气氛偏空。
* 五年券0.92%附近出现买盘力道。
* 10年券102/6亦逢卖压，殖利率同步走高。
* 预期本周三30年新债标高的气氛偏浓。
* 日圆早盘走势持续偏贬，恐不利美债价格止跌。
今日预估殖利率交易区间：
* 102/2估在0.9000%-0.9250%。
本地时间10:00最新报价：
* 102/2殖利率升2.5基点，报0.9155%。
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* 全球经济：美国财长称日本存在经济成长问题，但需遵守全球外汇协议 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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