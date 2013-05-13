《交易视点》中国债券收益率难以大幅下行，IRS可能上涨--广发银行

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透上海5月13日 - 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周资金面将保持平稳，R007(七天回购利率)维持在3.0%以上；预计公开市场投放量很小，债券收益率难以大幅下行。
IRS(利率互换)方面，则预期利率可能小幅下行但幅度有限，随后转为上涨。建议交易资金适当降低长久期仓位，投资类资金则可以继续配置。
**本周最大刺激是经济数据**
上周收益率变动较小，整体呈现震荡走势，收益率变化不大，成交比较活跃。可以感受出市场有点失去方向。影响市场的主要因素有物价数据、贸易数据以及3个月央票的发行。实际影响明显是央票的威力更大。之前的报告中已经分析过物价、贸易数据，物价由于符合预期，影响力有限。贸易数据由于水分太大，关注的人心存疑虑。因此央票成为左右市场心理的主因。毕竟3个月央票期限很短，因此其影响主要是推动3年以下的短端品种利率上行。如3年国债、Repo IRS 1y等。
本周市场面临的最大刺激就是4月份的经济数据。现在市场急需通过4月的数据判断未来走势。我们认为数据会好于3月，但何为改善、改善程度还需市场波动给出最终结果。
不论是债券还是IRS，目前长端的收益率水平已经部分反映经济运行偏弱的预期。所以要想收益率大幅下行，数据必须“明显的”差于预期。另外，3个月央票的发行值得注意，目前看来二级市场需求较多，因此有可能增量发行。在5、6月份这个资金紧张时期，央票对资金面的影响会维持回购利率在目前水平，短端债券和IRS收益率下行空间很小。
**收益率难以大幅下行**
上周资金面保持平稳，回购利率稳定。虽然受到央票重启的影响，市场一度预计资金将收紧，但最终发行的100亿3个月央票并无大碍，最终公开市场净投放840亿，实际资金供给充足，1个月各期限利率差异不大。本周公开市场到期1010亿，我们认为央行可能增加央票发行量，结合正回购，对冲到期量，甚至实现资金净回笼。
上周二级市场成交活跃。但国债、金融债收益率变动不大，波动幅度大约在0.5至2bp左右。虽然波动不大，但成交较活跃，反映出市场对上周的一系列数据的影响分歧较大。AAA级别的信用债表现更好，期限由之前的火热的5年转向3年，曲线整体下行。幅度大约在5bp。不少配置型机构对高收益率信用债更加青睐。临近前周末，我们能明显感受到市场开始冷清，一片山雨欲来的感觉。目前看利率下行的机构不少，price in的成分较多，加上短端收益率高企，我们认为本周债券收益率难以大幅下行。
上周IRS成交也保持活跃。Repo IRS短端1y的利率受到央票重启的影响，一度冲高至3.29%，但由于Fixing稳定在3.0%附近，所以回落至3.26%，总体还是上升的。长端保持在3.45%附近，成交活跃，同样表现出不同机构对4月份经济数据的分歧。我们预计本周IRS利率受到经济数据的影响，小幅下行但幅度有限，随后转为上涨。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选