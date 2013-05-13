《交易视点》中国债券收益率难以大幅下行，IRS可能上涨--广发银行

路透上海5月13日 - 中国广发银行发布最新的银行间市场周报预期，本周资金面将保持平稳，R007(七天回购利率)维持在3.0%以上；预计公开市场投放量很小，债券收益率难以大幅下行。

IRS(利率互换)方面，则预期利率可能小幅下行但幅度有限，随后转为上涨。建议交易资金适当降低长久期仓位，投资类资金则可以继续配置。

**本周最大刺激是经济数据**

上周收益率变动较小，整体呈现震荡走势，收益率变化不大，成交比较活跃。可以感受出市场有点失去方向。影响市场的主要因素有物价数据、贸易数据以及3个月央票的发行。实际影响明显是央票的威力更大。之前的报告中已经分析过物价、贸易数据，物价由于符合预期，影响力有限。贸易数据由于水分太大，关注的人心存疑虑。因此央票成为左右市场心理的主因。毕竟3个月央票期限很短，因此其影响主要是推动3年以下的短端品种利率上行。如3年国债、Repo IRS 1y等。

本周市场面临的最大刺激就是4月份的经济数据。现在市场急需通过4月的数据判断未来走势。我们认为数据会好于3月，但何为改善、改善程度还需市场波动给出最终结果。

不论是债券还是IRS，目前长端的收益率水平已经部分反映经济运行偏弱的预期。所以要想收益率大幅下行，数据必须“明显的”差于预期。另外，3个月央票的发行值得注意，目前看来二级市场需求较多，因此有可能增量发行。在5、6月份这个资金紧张时期，央票对资金面的影响会维持回购利率在目前水平，短端债券和IRS收益率下行空间很小。

**收益率难以大幅下行**

上周资金面保持平稳，回购利率稳定。虽然受到央票重启的影响，市场一度预计资金将收紧，但最终发行的100亿3个月央票并无大碍，最终公开市场净投放840亿，实际资金供给充足，1个月各期限利率差异不大。本周公开市场到期1010亿，我们认为央行可能增加央票发行量，结合正回购，对冲到期量，甚至实现资金净回笼。

上周二级市场成交活跃。但国债、金融债收益率变动不大，波动幅度大约在0.5至2bp左右。虽然波动不大，但成交较活跃，反映出市场对上周的一系列数据的影响分歧较大。AAA级别的信用债表现更好，期限由之前的火热的5年转向3年，曲线整体下行。幅度大约在5bp。不少配置型机构对高收益率信用债更加青睐。临近前周末，我们能明显感受到市场开始冷清，一片山雨欲来的感觉。目前看利率下行的机构不少，price in的成分较多，加上短端收益率高企，我们认为本周债券收益率难以大幅下行。

上周IRS成交也保持活跃。Repo IRS短端1y的利率受到央票重启的影响，一度冲高至3.29%，但由于Fixing稳定在3.0%附近，所以回落至3.26%，总体还是上升的。长端保持在3.45%附近，成交活跃，同样表现出不同机构对4月份经济数据的分歧。我们预计本周IRS利率受到经济数据的影响，小幅下行但幅度有限，随后转为上涨。(完)