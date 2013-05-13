《中国基金发行日程表》--5月13日

路透上海5月13日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 ======================================================================================== *银华成长 银华基金 建设银行 中国银行/中信建投证券等 4/10-5/17 股债30/70 *民生策略精选 民生加银基金 建设银行 民生银行/国泰君安证券等 5/9-6/5 *鹏华双债加利 鹏华基金 北京银行 北京银行 5/10-5/23 *招商保证金 招商基金 平安银行 国海证券/西南证券等 5/13-5/17 快线A/B *新华行业 新华基金 农业银行 工商银行/国泰君安证券等 5/13-5/31 轮换配置 *大成景兴 大成基金 中国银行 农业银行/中信证券等 5/13-5/31 信用A/C *嘉实如意宝 嘉实基金 建设银行 农业银行/广发证券等 5/13-5/31 定期A/C *中银美丽中国 中银基金 民生银行 中国银行 5/13-6/5 *诺安信用债 诺安基金 中国银行 交通银行/东北证券等 5/10-6/7 一年定期 *浦银季季 浦银安盛基金 上海银行 浦发银行/申银万国证券等 5/13-6/7 添利A/C *东方安心 东方基金 邮储银行 农业银行/东北证券等 5/13-6/7 收益保本 *华安双债 华安基金 交通银行 建设银行/光大证券等 5/13-6/7 添利A/C *建信消费升级 建信基金 民生银行 建设银行/国泰君安证券等 5/15-6/7 金鹰元安保本 金鹰基金 广发银行 平安银行/广州证券等 4/15-5/15 嘉实丰益纯债 嘉实基金 中国银行 农业银行/中信建投证券等 4/17-5/17 定期 富国信用增强 富国基金 工商银行 建设银行/海通证券等 4/22-5/17 A/C 工银信用纯债 工银瑞信基金 招商银行 工商银行/中信证券等 4/22-5/17 一年定期A/C 工银全球资源 工银瑞信基金 中国银行 工商银行/中信证券等 4/18-5/22 大成景安 大成基金 农业银行 中国银行/光大证券等 5/2-5/22 短融A/B 海富通 海富通基金 中国银行 海通证券/国泰君安证券等 4/25-5/23 养老收益 广发轮动配置 广发基金 工商银行 交通银行/广发证券等 4/26-5/24 嘉实研究 嘉实基金 农业银行 工商银行/申银万国证券等 5/2-5/24 阿尔法 融通通泰保本 融通基金 工商银行 交通银行/信达证券等 5/8-5/28 天治可转债A/C 天治基金 交通银行 农业银行/广发证券等 5/2-5/29 交银成长30 交银施罗德基金 建设银行 交通银行/光大证券等 5/6-5/31 广发聚鑫 广发基金 中国银行 交通银行/广发证券等 5/6-5/31 债券A/C 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限折合10亿人民币 成长股票(美元) 嘉实美国 嘉实基金 中国银行 工商银行/中信证券等 5/8-6/7 上限10亿元人民币 成长股票(人民币) ======================================================================================== 注: 1.*代表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2012年12月31日,中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87万 亿元人民币,较2011年同期增长30.77%. 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安.(完) (整理 李宏薇; 审校 丁淑琴)